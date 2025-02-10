Важливий для армії росії: вночі дрони атакували Афіпський НПЗ

На відміну від російських терористів, які ледь не щоночі обстрілюють мирні населені пункти України, дрони ЗСУ атакують ті ворожі об'єкти, які мають стратегічне значення для військових рф.

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Так, в ніч на 10 лютого українські безпілотні літальні апарати атакували виключно військові об'єкти, серед яких був й Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї рф.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. За його словами, Афіпський НПЗ, є одним з ключових НПЗ на території росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.



Нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.

«Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури росії», — додав Коваленко.

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Також російські ЗМІ повідомляли про те, що вибухи лунали у місті Слав’янськ-на-Кубані та в районі військового аеродрому Мілерово у Ростовській області. Активна робота ППО вночі в районі військового аеродрому.

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Також в мережі були повідомлення про нібито влучання дрона в житловий будинок у Краснодарському краї через роботу ППО. В той же час «губернатор» Кубані заявив, що будинок пошкодили уламки дрона, який збила місцева ППО.

Дрон також пошкодив житловий комплекс «Центральний», уламки впали на технічну надбудову на 19 поверсі, заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Ще один безпілотник збили у селищі Афіпському Сіверського району, сказав Кондратьєв. Там дрон пошкодив приватний житловий будинок, постраждалих також немає.

За ніч над росією збили 15 дронів, відзвітувало російське міноборони.

Раніше ми повідомляли, що днями українські безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї росії.

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