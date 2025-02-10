Україну атакували ворожі дрони: де зафіксовано вибухи та влучання

В ніч на понеділок, 10 лютого, російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні дрони. У низці областей через загрозу ударів «шахедів» була оголошено повітряну тривогу.

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В Києві було чути кілька вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у бік столиці. Як пізніше розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, російські загарбники продовжують атакувати столиці безпілотниками.

«Звуки, які ви можете чути — робота наших захисників по цілях», — зазначив він.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі міста палає одноповерхова нежитлова будівля, попередньо, через падіння уламків БПЛА.



«Займання на території поруч. Всі служби на місці», — поінформував він.

За інформацією мера, у Святошинському районі також є пожежа, але «за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто».



Від атаки дронів постраждали прикордонні Суми. Ворожий безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум, повідомили в ОВА.

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Постраждала жінка 1987 року народження. Її госпіталізували.

Знищено шість автомобілів, пошкоджено -15. Виявлено пошкодження вікон у будинках. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА. У місті пошкоджено 3 будинки та 15 авто. Горіли 6 машин. Постраждалих немає, зазначили в обласному главку ДСНС.

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На Дніпропетровщині ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА, повідомив керівник області Сергій Лисак.

Під ударом також були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 — понівечені. Побиті 2 п'ятиповерхівки, 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач. Люди вціліли.

На Запоріжжі впродовж доби окупанти завдали 401 удар по 12 населених пунктах області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків безпілотника в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунга. Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв.

Російські військові також били по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти поневічили пенітенціарну установу та господарчу споруду. Через російську агресію 1 людина дістала поранення, повідомив керівник області Олександр Прокудін.

Постраждала також й Донеччина. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини, зазначив очільник ОВА Вадим Філашкин.

Зокрема, Костянтинівка зазнала 7 авіаударів — у місті поранено 4 людини, усі поранені доставлені до лікарні. Постраждали понад сто об'єктів, серед них готель та газопровід.

У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку, однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити.

«Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів!» — закликав Філашкин.

Нагадаємо, в ніч проти 9 лютого 2025 року росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог застосував 151 ударний БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 70 дронів, ще 74 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

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