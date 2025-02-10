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Одним словом: Андрій Данилко прокоментував результати Нацвідбору на «Євробачення-2025»

11:48 10 лютого 2025
Група ZIFERBLAT з піснею Bird of Pray представить Україну у Швейцарії

Не секрет, що багато українців розчаровані результатами Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Як відомо, гурт ZIFERBLAT з піснею «Bird of Pray» представить Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії.

На думку українців, перемогти повинен був KHAYAT, завдяки голосу, або Маша Кондратенко, завдяки пісні та режисурі виступу.

Тим більше, що KHAYAT, Molodi та Маша Кондратенко фактично розділили друге місце з однаковою кількістю балів.

Водночас для «Євробачення», схоже, не важливі ні ім'я, ні пісня, ні впізнаваність виконавця у світі. Про це свідчить «скромний» виступ на конкурсі Хуліо Іглесіаса (4-те місце у 1970 році), Енгельберта Хампердінка (25-те місце у 2012 році) чи Вєрки Сердючки (друге місце у 2007 році).

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Певно, саме цим фактом і викликаний «стриманий оптимізм», з яким Андрій Данилко віднісся до результатів конкурсу. Так, відразу після того, як стало відомо ім'я виконавця, який поїде у Швейцарію, «тато Верки Сердючки» опублікував у себе в сторіз власне фото з кумедним підписом: «Давайте поскандалимо».

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А згодом, коли журналісти зателефонували до Андрія Михайловича з проханням прокоментувати результати конкурсу, він лаконічно відповів: «Потужно».

Тому українцям залишається сподіватись, що наш учасник достойно виступить на конкурсі, не маючи жодної з перерахованих вище переваг. А також всупереч прогнозам букмекерів, які віддають нам лише 7-е місце.

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Нагадаємо, Україна буде виступати у першому півфіналі «Євробачення-2025», який відбудеться 13 травня. Гранд-фінал конкурсу запланований на 17 травня.

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