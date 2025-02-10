Одним словом: Андрій Данилко прокоментував результати Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Не секрет, що багато українців розчаровані результатами Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Як відомо, гурт ZIFERBLAT з піснею «Bird of Pray» представить Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії.

ВІДЕО ДНЯ

На думку українців, перемогти повинен був KHAYAT, завдяки голосу, або Маша Кондратенко, завдяки пісні та режисурі виступу.

Тим більше, що KHAYAT, Molodi та Маша Кондратенко фактично розділили друге місце з однаковою кількістю балів.

Водночас для «Євробачення», схоже, не важливі ні ім'я, ні пісня, ні впізнаваність виконавця у світі. Про це свідчить «скромний» виступ на конкурсі Хуліо Іглесіаса (4-те місце у 1970 році), Енгельберта Хампердінка (25-те місце у 2012 році) чи Вєрки Сердючки (друге місце у 2007 році).

РЕКЛАМА

Певно, саме цим фактом і викликаний «стриманий оптимізм», з яким Андрій Данилко віднісся до результатів конкурсу. Так, відразу після того, як стало відомо ім'я виконавця, який поїде у Швейцарію, «тато Верки Сердючки» опублікував у себе в сторіз власне фото з кумедним підписом: «Давайте поскандалимо».

РЕКЛАМА

А згодом, коли журналісти зателефонували до Андрія Михайловича з проханням прокоментувати результати конкурсу, він лаконічно відповів: «Потужно».



Тому українцям залишається сподіватись, що наш учасник достойно виступить на конкурсі, не маючи жодної з перерахованих вище переваг. А також всупереч прогнозам букмекерів, які віддають нам лише 7-е місце.

РЕКЛАМА



Нагадаємо, Україна буде виступати у першому півфіналі «Євробачення-2025», який відбудеться 13 травня. Гранд-фінал конкурсу запланований на 17 травня.

347

Читайте нас у Facebook