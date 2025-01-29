Стало відомо, коли Україна виступатиме на «Євробаченні-2025»

У місті Базель (Швейцарія) відбулося жеребкування півфіналів «Євробачення-2025». Нагадаємо, цього року у пісенному конкурсі візьмуть участь 37 представників різних країн. Гранд-фінал 69-го «Євробачення» відбудеться 17 травня, перед тим буде два півфінали. За умовами конкурсу, 10 найкращих країн з кожного півфіналу вийдуть до Гранд-фіналу. Відомо, що Базель приймає «Євробачення» вперше, після перемоги Швейцарії з піснею Немо «The Code» у 2024 році.

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Жеребкування визначило склад учасників півфіналів. Представник України виступить у першому півфіналі 13 травня. Цього дня змагатимуться за право потрапити до Гранд-фіналу також: Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія. Другий півфінал відбудеться 15 травня.

Відомо, що після того, як у середині березня буде подано всі конкурсні пісні, продюсери шоу визначать точний порядок проведення двох півфіналів. Традиційно автоматично до Гранд-фіналу потрапляє п'ятірка країн — засновниць конкурсу: Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Сполучене Королівство і торішній переможець — Швейцарія.

Нагадаємо, в Україні Національний відбір на «Євробачення» відбудеться вже 8 лютого.

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