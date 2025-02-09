Розчарування року: мережа обурена результатом Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Національний відбір на «Євробачення-2025» завершено — Україну на міжнародному музичному конкурсі у Базелі (Швейцарія) представить молодий гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray. Нагадаємо, у Нацвідборі взяли участь десять учасників, виступи яких оцінювало професійне журі та глядачі. Перемога «Циферблату» дісталася саме завдяки голосам глядачів. Журі, до складу якого увійшли Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, найвищу оцінку — 10 балів — віддали популярному співаку KHAYAT з піснею Honor. Відомо, що для музиканта це вже третя спроба представити Україну на «Євробаченні».

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— Все, що я зараз побачила, я уявила собі на сцені «Євробачення», — прокоментувала Джамала виступ KHAYAT на Нацвідборі.

У мережі серед фанатів «Євробачення» виникли суперечки щодо остаточного вибору переможця — більшість вважає, що саме KHAYAT з унікальним тембром голосу мав представляти Україну у Швейцарії.

Виступ популярного співака KHAYAT журі оцінило найвище

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— Зібраний, впевнений, професійний, були мурахи через екран, — прокоментувала номер KHAYAT співачка Kola. - Від тебе йшла сила та любов до музики! Крутий виступ.

— Оцінка журі свідчить, наскільки професійний виступ вокально і сценічно! — написали глядачі. — Ви — об’єктивно найкращий цього року!

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— Я цьогоріч «Євробачення» не дивлюсь ((- поділилися у мережі. - Розчарована вибором. Таке відчуття, як було, коли «Грін Бджоли» виступали.

— Я розчарований як ніколи, — зізналися у почуттях.

Нагадаємо, «Циферблат» вже вдруге бере участь у Нацвідборі.

— В тому році була крута пісня, в цьому слабенька, як для такого конкурсу, диво буде, якщо в фінал пройдуть… — припустили у коментарях.

— Хаят був достойний на всі 100, — впевнені слухачі.

— Розчарування року, як за таке можна було голосувати, коли дійсно були сильні виконавці та номери, — поділилися думками.

Нагадаємо, Україна буде виступати у першому півфіналі «Євробачення-2025», який відбудеться 13 травня. Гранд-фінал конкурсу запланований на 17 травня.

На фото: Джамала з переможцями гуртом «Циферблат».

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