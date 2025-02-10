Вважає принца Вільяма «четвертою дитиною»: стала відомою правда про стосунки Кейт Міддлтон та її чоловіка

Британські ЗМІ люблять ідеалізувати стосунки принца Вільяма з його красунею дружиною. Втім, у майбутнього короля, виявляється, є не тільки «безвинні» захоплення на кшталт вболівання за футбольний клуб «Астон Вілла».

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Про це йдеться у книзі Тома Куїнна «Так, мем: таємне життя королівських слуг», уривок з якої опублікувало видання The Times.

В ній автор з посиланням на покоївок Кенснгтонсього палацу стверджує, що Кейт Міддлтон, як свого часу принцесі Діані, доводиться часом нелегко. Через те, що король Великобританії, як і його старший спадкоємець люблять закочувати істерики. Свого часу леді Ді довелося чимало вистраждати через капризи та емоційні сплески Чарльза. Кейт Міддлтон проходить через те саме.

«Вони обоє дуже швидко дратуються», — пише Куїнн про принца Уельського і Чарльза III.

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За 14 років шлюбу та більш ніж 20 років стосунків Кейт звикла до істерик Вільяма та його непростого характеру. І ставиться до чоловіка як до «четвертої дитини».

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Мало того, деякі люди добре знайомі з родиною принца та принцеси Уельських вважають, що без Кейт Вільяму прийшлося б непереливки: «Вона не звикла, щоб за неї все робили, тому вона заспокоює його, коли він трохи вередує».

Коли Кейт та Вільям стали батьками, їй довелося навчати чоловіка, здавалося б, очевидним речам. Будучи головним спадкоємцем Чарльза III, принц Уельський свого часу ріс зовсім не так, як пересічні люди. Міддлтон хоч і була до певної міри вихідцем з привілейованої родини, все ж таки ставилася до середнього класу. А тому її уявлення про життя дуже відрізнялося від того, що було щеплено Вільяму.

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«Кейт довелося пояснювати Вільяму багато речей, які батьки за межами королівської сім'ї роблять зі своїми дітьми як щось зрозуміле. Наприклад, їй довелося показати принцу, як катати дітей на спині. При цьому Вільям дуже тихо сказав на своє виправдання: «Мій батько ніколи не катав мене на спині», — розповіла автору книги ексслужниця Кенсінгтонського палацу.

Водночас автор відзначає, що всупереч «дрібним недолікам» принц Вільям має всі необхідні якості для того, щоб стати у майбутньому гідним правителем своєї держави. І користуватися, як і його батько, любов'ю та повагою своїх підданих.

Фото: Samir Hussein/WireImage, https://www.yahoo.com/

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