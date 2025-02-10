Закарпаття, на думку політичного експерта Володимира Цибулька, опинилося на грані нової Врадіївки. Свого часу зґвалтування та замах на вбивство місцевої мешканки в цьому райцентрі на Миколаївщині за часів Януковича призвело до масових протестів по всій країні. На думку політолога Цибулька, зараз закарпатська поліція під керівництво генерала Ярослава Колесника чинить свавілля над цілим регіоном.

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Прикладом грубих та протиправних дій щодо бізнесу став відвертий тиск на власників та працівників ужгородського готелю «Європа».

У своєму відеоблозі Володимир Цибулько розповів про те, що на паркувальному майданчику поруч із закладом була вчинена низка пограбувань майна з автомобілів. Після звернення в поліцію правоохоронці начебто не змогли встановити причетних. Пізніше, коли на тому ж майданчику знову з’явилися підозрілі особи, власник готелю Павло Зейкан з друзями спробували їх затримати. І виявилося, що це місцевий кримінал, працівники місцевого карного розшуку у цивільному. Ситуація начебто з’ясувалася.

Але, як розповів Цибулько, вже наступного дня в будинок Павла Зейкана без жодних документів на обшук та затримання ввірвалися поліцейські. Підприємця жорстоко побили на очах дітей та зі зламаними ребрами та численними забоями грудної клітки й голови вивезли в невідомому напрямку. Павла звинуватили у нападі на правоохоронців, що, згідно з даними з камер спостереження, абсолютно не відповідає дійсності. Наразі проти нього включено весь каральний механізм — тортури в СІЗО, примусова мобілізація, незважаючи на інвалідність.

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За словами Цибулька, такі ж обшуки відбулися у низки партнерів та співробітників Павла Зейкана. Політолог цитує місцевих журналістів, які повідомили про розгромлені під час обшуків офіси та будинки, незаконно привласнені кошти. Як зазначає Цибулько, підприємці Ужгорода, Берегова, Мукачева та інших населених пунктів Закарпаття, готові до масштабного страйку. Закарпатці вимагають відставки місцевого поліцейського керівництва, розслідування протиправної діяльності начальника ГУНП в регіоні Ярослава Колесника та його підлеглих.

Раніше політичний експерт Володимир Цибулько заявляв, що Україна скочується в авторитаризм.

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