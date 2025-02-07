Влада намагається заблокувати Київ за допомогою схеми, в якій задіяні голова військової адміністрації міста Тимур Ткаченко та його родич — директор НАБУ Семен Кривонос. Про це повідомив політичний експерт Володимир Цибулько.

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«Влада, не змігши заблокувати Київ руками нового голови КМВА, намагається це зробити за допомогою його родича — директора НАБУ. Згідно з інформацією, дружина Тимура Ганна Ткаченко є сестрою дружини голови НАБУ Семена Кривоноса. Тобто голова КМВА доводиться голові НАБУ свояком. Придумана в ОП схема участі відомства Кривоноса в блокуванні КМДА — тупа, але дієва. Голова КМВА Тимур Ткаченко намагається паралізувати столицю, не ставлячи підпис під документами, що стосуються життєзабезпечення столиці, а Семен біжить з обшуками і підозрами по кабінетах КМДА», — написав Володимир Цибулько.

Експерт зазначає, що родини Ткаченка і Кривоноса підтримують тісні стосунки.

«В одній з декларацій Ткаченко навіть вказував, що користується квартирою, яка належить дружині Кривоноса Галині Польшинській. А Кривонос користувався Audi, власницею якого є Ганна Ткаченко», — повідомив Цибулько.

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За його словами, Тимур Ткаченко був поставлений головою КМВА «із єдиним завданням — паралізувати Київ», але це завдання він «успішно провалює». Тому було вирішено задіяти його родинні зв’язки.

«Кривоносу втрачати нічого: НАБУ, списане Штатами, вже навіть головний антикорупціонер Ніколов називає райвідділком з мухами, в якому обілєчують, а потім відпускають. Тобто для Семена — вислужитись перед владою — це його дембельский акорд і надія, що його послугу не забудуть. Для Тимура — спроба врятуватися в кріслі голови КМВА і показати хоч якусь свою корисність. Для ОП — це шанс створити хаос в Києві і хай в Кличка розхльобують», — аргументує експерт.

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Судячи з диких і необережних рухів учасників цього дійства — вибори близько, резюмує він.

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