Інсайдери палацу спростували поширені помилкові уявлення про Меган Маркл, герцогиню Сассекську, у новій книзі, написаній Томом Квінном. Майбутня книга Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants дасть уявлення про те, як королівські слуги «годують і одягають членів королівської сім’ї, організовують їхні дні, чистять їм взуття, носять оленів і фазанів, яких вони вполювали, і навіть наносять зубну пасту на зубні щітки», пише geo.tv.

У розмові з журналістами автор розповів, наскільки він був здивований після того, як деякі інсайдери поділилися своїми контактами з Меган Маркл. За словами Квінна, деталі, які він отримав від співробітників палацу, суперечать загальноприйнятим уявленням про дружину принца Гаррі.

«Одна з речей, через які члени королівської сім’ї вважали Меган Маркл складною, полягала в тому, що вона була надто розслабленою для такої дуже офіційної сім’ї, що викликало розбіжності», — сказав письменник.

Він додав, що Меган «постійно обіймала» не лише членів королівської сім’ї, а й старших співробітників, з чим сім’ї було важко «впоратися».

Всупереч негативному зображенню Меган Маркл у засобах масової інформації, кілька колишніх співробітників «сказали, що вона насправді була досить милою», — розповів Квінн.

Раніше повідомлялося, що Трамп не планує депортувати принца Гаррі через співчуття до принца, адже Меган Маркл є достатнім тягарем.

