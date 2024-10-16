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Вона була параноїком: колишній охоронець Меган Маркл розповів про її страхи

15:25 17 жовтня 2024
Меган Маркл

Колишній охоронець, який тісно співпрацював з Меган Маркл під час її перебування на посаді високопоставленої особи, розповів про виклики, з якими вона стикалася під час виконання своїх королівських обов'язків.

Стів Девіс, який допомагав Меган, коли вона приєдналася до королівської родини, поділився своїми думками в інтерв'ю ЗМІ, висловивши співчуття її ситуації, пише The News.

Він розповів: «Вона була параноїком. За нами всюди ходили люди, куди б ми не пішли».

Девіс також захистив Меган від звинувачень у знущаннях з її персоналу — тверджень, які герцог і герцогиня Сассекські категорично заперечували.

Він описав її як фундаментально «хорошу людину», яка щиро дбала про свою благодійну діяльність, відзначивши її прихильність до підтримки різних справ — від вигульників собак до прибиральників.

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Герцогиня Сассекська нещодавно зіткнулася з критикою: у статті в Hollywood Reporter її назвали «диктатором на високих підборах» на тлі постійних звинувачень щодо її ставлення та поведінки стосовно персоналу. У відповідь на ці звинувачення Меган Маркл відкрито розповіла про свій досвід знущань, заявивши, що вона є однією з тих, хто зазнає найбільше знущань у світі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ультиматум Меган Маркл розкрив справжні почуття принца Гаррі до Кейт Міддлтон.

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Читайте також: Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл: що стало причиною їхнього конфлікту

Фото gettyimages

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