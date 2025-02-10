Меган Маркл є достатнім тягарем: Трамп не планує депортувати принца Гаррі

Президент Дональд Трамп днями заявив, що він не зацікавлений у депортації принца Гаррі, який, як відомо, покинув Велику Британію разом зі своєю дружиною Меган Маркл у 2020 році, зрештою оселившись у Монтесіто, Каліфорнія, пише Fox News.

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У герцога Сассекського виникли складнощі після того, як минулого року консервативний аналітичний центр Heritage Foundation подав позов проти Міністерства внутрішньої безпеки, щоб оприлюднити його імміграційні записи після того, як Гаррі зізнався у незаконному вживанні наркотиків у минулому у своїх мемуарах 2023 року «Spare».

«Я не хочу цього робити, — сказав Трамп після того, як його запитали, чи хоче він депортувати Меган Маркл та принца Гаррі. — Я залишу його в спокої. У нього вистачає проблем з дружиною. Вона жахлива».

У минулому Маркл критикувала Трампа, називаючи його «жінконенависником» під час виступу на телебаченні перед виборами 2016 року.

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У 2019 році перед державним візитом до Сполученого Королівства під час свого першого президентського терміну Трамп назвав герцогиню Сассекську «негідною» через її зауваження про нього.

Потім під час візиту він зустрівся з королівською родиною, за винятком Маркл, яка в той час була з новонародженим Арчі.

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Днями федеральний суддя заявив, що він, «ймовірно», оприлюднить імміграційні файли Гаррі після першого слухання у резонансній справі проти Меган і принца Гаррі після вступу Трампа на посаду.

Згідно з повідомленням New York Post, суддя окружного суду США Карл Дж. Ніколс сказав, що файли Гаррі мають бути оприлюднені «в максимально можливому обсязі» під час слухань у Вашингтоні. Суддя пояснив, що він «повинен оприлюднити все, що може бути оприлюднено», але слідкуватиме, щоб не була порушена конфіденційність.

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Минулого року під час передвиборчої кампанії Трамп в інтерв’ю Найджелу Фаражу сказав, що уряд повинен буде вжити «відповідних заходів», якщо буде виявлено, що Гаррі збрехав у своїх імміграційних формах, але прямо не сказав, що буде прагнути його депортувати.

Трамп також звинуватив адміністрацію Байдена в «захисті» Гаррі, сказавши в окремому інтерв’ю Daily Express у лютому 2024 року: «Я б не захищав його. Він зрадив королеву».

Додамо, що принц та його дружина переживають важкі часи. Принц Гаррі нещодавно вперше визнав, що його нинішнє життя з герцогинею не таке, як він собі уявляв. Відомо, що більшу частину 2024 року вони працювали окремо.

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