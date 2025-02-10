Обіймала кожного разу: інсайдери про флірт Меган Маркл із принцом Вільямом

Навколо Меган Маркл, яка планує ідеальну помсту своїм критикам, спалахнув новий скандал після того, як з’явилися твердження про те, що вона викликала чутки про флірт із принцом Вільямом після приєднання до королівської родини. Згідно з повідомленнями, «ласкаве» ставлення Маркл до брата чоловіка нібито викликало здивування в палацових колах, підживлюючи плітки про те, що її тепле спілкування з принцом Вільямом було недоречним, пише Marca.

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Анонімне королівське джерело стверджує, що характер Маркл вважався незвичайним і недоречним у королівському домі, де фізичні взаємодії, як правило, більш стримані.

«Меган обіймала Вільяма практично кожного разу, коли вони стикалися, — повідомило джерело. — Обійми та поцілунки в щоки розпалили плітки серед персоналу про те, що Меган фліртувала з Вільямом. Була напружена атмосфера, спричинена цими діями і плітками, що виникли в результаті, і це поглибило розрив між братами».

Повідомляється, що «розкутий підхід» Маркл збентежив принца Вільяма, який успадкував від батька, короля Чарльза, більш формальну та стриману манеру спілкування.

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Інсайдер також стверджував, що і Кейт Міддлтон, і король Чарльз були вражені несподіваними обіймами та поцілунками Маркл.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон спробує примирити Вільяма та Гаррі.

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