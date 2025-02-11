Двоє діток залишилися без батька: у Донецькій області загинув воїн з Хмельниччини

У Теофіпольській територіальній громаді попрощалися з воїном Олександром Гаврилюком. Життя бійця обірвалося 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на позиціях у Донецькій області. 7 січня йому виповнилося 49 років. Як повідомляє селищна рада, Олександр був спокійним, чуйним, людяним, працьовитим, був прекрасним чоловіком та батьком. З дружиною Юлією ростили донечку Наталію, семикласницю, синочка Олега, шестикласника.

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«Довгий час сумлінно працював механізатором. Здавалося, життя било ключем, та військовий обов'язок перед державою вирвав чоловіка з родини», — кажуть односельці.

14 листопада 2023 року був мобілізований до ЗСУ. До останнього подиху був вірний присязі та відважно боронив країну. Свій останній бій воїн прийняв 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на позиціях у Донецькій області.

Поховали героя з усіма військовими почестями під залпи почесної варти та Державний гімн України на кладовищі селища Базалія.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув колишній журналіст «ФАКТІВ» Ярослав Шапочка.

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