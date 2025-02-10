Дідусь з бабусею вкладали у нього всю душу: в бою на Курщині загинув сирота зі Львівщини

Захищаючи Україну від ворога, загинув 28-річний Сергій Соловйов, який перебував у лавах ЗСУ з вересня минулого року. Сергія виховували бабуся з дідусем, які вкладали в нього всю душу, повідомляє міська рада.

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«Сергій був учасником багатьох конкурсів, однак в підлітковому віці закинув навчання. Після школи служив в армії на строковій військовій службі. З 2018 року підписав контракт і надалі пов’язав своє життя з військовою професією», — розповіли у міськраді.

Під час повномасштабної війни Сергій Соловйов виконував бойові завдання з захисту України від ворога. Був стрільцем штурмової спеціалізованої роти батальйону «Шквал». Свій останній бій воїн прийняв 28 січня 2025 року в районі населеного пункту Гоголевка Суджанського району Курської області рф. З рідних у полеглого захисника залишились лише тітка та двоюрідні брат і сестри.

Поховали воїна на Алеї Слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув молодий вчитель з Чернігівщини Валерій Ціленко, який планував невдовзі одружитися з коханою.

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