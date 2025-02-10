41.45 / 41.81 43.08 / 43.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Дідусь з бабусею вкладали у нього всю душу: в бою на Курщині загинув сирота зі Львівщини

20:36 10 лютого 2025
Сергій Соловйов

Захищаючи Україну від ворога, загинув 28-річний Сергій Соловйов, який перебував у лавах ЗСУ з вересня минулого року. Сергія виховували бабуся з дідусем, які вкладали в нього всю душу, повідомляє міська рада.

«Сергій був учасником багатьох конкурсів, однак в підлітковому віці закинув навчання. Після школи служив в армії на строковій військовій службі. З 2018 року підписав контракт і надалі пов’язав своє життя з військовою професією», — розповіли у міськраді.

Під час повномасштабної війни Сергій Соловйов виконував бойові завдання з захисту України від ворога. Був стрільцем штурмової спеціалізованої роти батальйону «Шквал». Свій останній бій воїн прийняв 28 січня 2025 року в районі населеного пункту Гоголевка Суджанського району Курської області рф. З рідних у полеглого захисника залишились лише тітка та двоюрідні брат і сестри.

Поховали воїна на Алеї Слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув молодий вчитель з Чернігівщини Валерій Ціленко, який планував невдовзі одружитися з коханою.

РЕКЛАМА

Читайте також: Не цурався важкої праці: від ворожого дрона загинув захисник з Черкащини

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джамала

Мало кого цікавлять: популярна співачка зізналася у проблемах

Гороскоп на 10 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Козерогам — успішне виконання завдань, Стрільцям — зустріч з колишнім коханням, а Дівам — підказки підсвідомості: гороскоп на 10 лютого

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Сіль в туалеті

Зробіть як в Німеччині: стало відомо, чому варто щотижня засипати сіль в унітаз

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту