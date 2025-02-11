На фронті загинув колишній журналіст «ФАКТІВ» Ярослав Шапочка

Нещодавно з'ясувалась доля оператора Ігоря Захарова, який працював на телеканалах «Україна» та «1+1», але пішов воювати. Рік тому він зник безвісти, і лише наприкінці минулого року стало відомо, що він загинув. Подібне трапилося і з нашим колишнім колегою-журналістом — Ярославом Шапочкою, який пропав на фронті безвісти у березні 2023 року. Маленька іскра надії на те, що він живий, ще жевріла, але, на жаль…

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«На жаль, найгірше підтвердилося — Ярослав Шапочка на щиті, навіки у небесній варті. Вічна пам'ять та слава герою. Всі деталі прощання повідомлю згодом», — написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Аліна Хорошилова.

Журналіст за освітою, Ярослав у різні періоди свого життя протягом кількох років працював кореспондентом «ФАКТІВ». Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття.

Наразі Ярослав навіки в одному строю з іншим нашим колегою, Андрієм Топчієм, який загинув навесні 2024 року. Боляче. Ідуть найкращі…

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«ФАКТИ» висловлюють співчуття родині Ярослава Шапочки. Світла йому пам'ять.

Нагадаємо, що бойового медика Андрія Топчого посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Фото зі сторінки Аліни Хорошилової

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