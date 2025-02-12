«Будьте жорстокими, не жалійте їх»: влада рф в перші дні війни наказала катувати українських військовополонених

Ще від початку великої війни російська влада схвалила систематичні тортури українських військовополонених у російських в'язницях, про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

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«Інформація з багатьох джерел, у тому числі двох колишніх тюремних охоронців федеральної служби виконання покарань росії і тюремного лікаря, свідчать про те, що російській тюремній адміністрації було наказано масово катувати українських військовополонених у російських тюрмах, починаючи з березня 2022 року», — пише видання.

В березні 2022 року начальник в’язниць у Санкт-Петербургу та Ленінградській області генерал-майор Ігор Потапенко наказав спецпризначенцям «жорстоко поводитися» з українськими військовополоненими.

«Будьте жорстокими, не жалійте їх», — заявив Потапенко.

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WSJ зазначає, що в перші тижні російського вторгнення в Україну подібні інструкції отримали пенітенціарні органи по всій росії. Один із колишніх тюремників сказав, що вважає, що отримав дозвіл від свого керівництва «вивести погане поводження з українцями на новий рівень».

Охоронці застосовували до українців електричний струм до геніталій, поки не розряджалися акумулятори. Також вони били в’язнів, завдаючи максимальної шкоди. Вони хотіли дізнатись таким чином, який тип зброї завдає найбільшого болю. Натомість медичну допомогу не надавали.

Таке насильство, йдеться у статті, мало певну мету — зробити в'язнів податливішими на допитах і зламати волю до боротьби.

Раніше про жахіття російського полону «ФАКТАМ» розповідав Юрій Армаш, який на початку повномасштабного вторгнення був військовим медиком і потрапив в російський полон на півдні України.

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