Будете купатися у романтиці: названо щасливчиків, які зустрінуть кохання у День святого Валентина

«Український Нострадамус» Андрій Дуйко, який раніше розповідав, як зробити «пастку для грошей», попередив, що сьогодні, 12 лютого, добре йтимуть справи у підприємців і бізнесменів, проте багатьом людям варто попіклуватися про здоров'я.

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Водночас післязавтра, 14 лютого, навіть без екстрасенсів можна спрогнозувати, що на перше місце в українців вийдуть «справи сердечні», адже День святого Валентина — це особливий момент, коли можуть реалізуватися будь-які романтичні мрії, пише Styler з посиланням на Collective World.



Цей день буде багатим на яскраві та романтичні події для чотирьох знаків зодіаку.

Близнюки

Близнюкам варто публічно зізнатися у коханні. Це несподіване зізнання сподобається партнеру. Його потішить фото в Instagram, де ви з ним цілуєтеся на фоні гарного пейзажу. Не соромтеся демонструвати своє щастя усьому світові.

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Діва

14 лютого — один з найромантичніших періодів у році для вас. Скористайтеся можливістю познайомитися з приємною людиною й запросіть цю людину на побачення. Найімовірніше, ви зустрінете свій любовний об'єкт під час світської події.

Стрілець

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Стрільцям теж потрібно приготуватися до романтики. 14 лютого вас не повинні дивувати пелюстки троянд на підлозі, розкішний букет, коробочка з обручкою й зворушлива записка. Ви будете вдячні за будь-який прояв кохання.

Риби

Рибам Всесвіт приготував справжню любовну казку. Ваші романтичні мрії можуть здійснитися саме у День святого Валентина. Ви можете отримати неочікуване запрошення на романтичну вечерю або навіть у казкову подорож.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чиє життя може кардинально змінитися після того, як на небі зійшла повня у Леві.

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