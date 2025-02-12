Збільшіть вживання вершкового масла та меду: «український Нострадамус» дав рекомендації на 12 лютого

Ясновидець Андрій Дуйко, який минулого року передбачав закінчення війни у січні-лютому 2025 року, зараз вирішив давати на своєму сайті поради українцям на кожен день поточного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

В середу, 12 лютого, за його словами, у багатьох людей буде відчуття того, що після перших двох нелегких днів тижня ситуація начебто «вирівнялась» і світ знову стає яскравим і приємним (звичайно, при складанні гороскопу пан Андрій не знав про ранковий обстріл столиці ракетами та дронами).

«Сьогодні — чудовий час для будь-яких підприємницьких відносин, для тепла у сім'ї… В середу прийде „прозріння“, і з'явиться відчуття, що світ заграв новими фарбами … що не все втрачено, що відкриваються нові можливості», — вважає екстрасенс.

В той же час фахівець попереджає, що сьогодні можуть прогресувати захворювання легень та носоглотки, також сечового міхура.

РЕКЛАМА

Втім, всі їх можна усунути, якщо трохи збільшити вживання вершкового масла та меду.

«Зробіть так, і вам стане набагато краще», — обіцяє пан Дуйко.

РЕКЛАМА

В той же час завтрашній день, четвер, 13 лютого, буде пов'язаний із конфліктами — він виявиться найбільш конфліктним днем тижня.

Зазначимо, що раніше Андрій Дуйко дав кілька порад щодо того, як нашим воїнам на фронті можна стати «невидимими» для ворога або зупинити кровотечу.

Крім того, ясновидець розповів, як допомагає своїм близьким залучати кошти у життя, а також як будь-хто може зробити «пастку для грошей» для поліпшення матеріального достатку.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що зірки на сьогоднішній день обіцяють українцям грандіозні проєкти, підказки інтуїції та успішну роботу в колективі.

Фото Pixabay

27

Читайте нас у Facebook