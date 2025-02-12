Повня у Леві 12 лютого: життя яких знаків Зодіаку сьогодні може кардинально змінитися

Зазвичай повний Місяць (Повня) посилює емоції людей і приносить кардинальні зміни у їх життя.



Сьогодні, 12 лютого 2025 року Повня у Леві зійде на небі о 15:53 за Києвом — приблизно через 3−4 години, пише ТСН.

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А яке значення вона здійснить на представників різних знаків Зодіаку, розповідає індійське видання.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб ця повня стане часом змін. Місяць спонукає їх зосередитися на балансі між особистим життям та роботою. У цей період можуть завершитися важливі проєкти або розпочатися нові кар'єрні кроки. Для тих, хто шукає роботу, повний місяць відкриває двері можливостей: несподівані пропозиції або корисні знайомства можуть значно вплинути на кар'єру. Риби можуть сміливо діяти, тому що Місяць сприяє новим починанням.

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Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони в цей місяць будуть переживати фазу переоцінки своїх професійних та особистих устремлінь. Можливо, вони будуть незадоволені нинішньою ситуацією на роботі чи ставленням до своєї кар'єри, але незабаром ситуація зміниться. Повний місяць подарує їм нові перспективи, і Скорпіони зможуть відчути, що починають жити по-справжньому своїм життям, а не чужим. Також це час покращення особистих стосунків. Навіть якщо відносини зараз переживають кризу, повний місяць поставить все на свої місця.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

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Для Терезів це Повня — справжній подарунок долі. Їхнє життя наповниться радісними подіями, які можуть кардинально змінити їхнє існування. Для самотніх Терезів повний Місяць відкриє нові знайомства та знайомства з людьми, які будуть щиро цікавитись і цінувати їх. Терези, що перебувають у відносинах, також відчують на собі вплив повні, отримавши нові, позитивні сюрпризи, які зміцнять їхні партнерські зв'язки. Важливо не замикатися в собі та брати активну участь у подіях, щоб скористатися всіма шансами.

«В цілому енергії Повні, — наголошують фахівці, — відкривають нам доступ до космічної енергії, здатної творити чудеса. Але саме ця Повня у Леві особливо сильна: вона спонукає слухати серце, а не розум. Навіть якщо логіка нагадує одне, інтуїція, загострена місячним впливом, може спрямовувати на несподівані, але правильні рішення. Це час, коли важливо довіритись внутрішньому голосу і не боятися крокувати в незвідане».

Під його впливом повного місяця багато хто відчує зміни: нові можливості, несподівані події, зустріч із людьми, які вплинуть на подальший шлях. Деякі відносини можуть вийти на новий рівень, а хтось відкриє для себе нові сенси та цілі.

Нагадаємо, «український Нострдамус» Андрій Дуйко дав порадив, що потрібно зробити 12 лютого, щоб не дати прогресувати захворюванням легень та носоглотки, а також сечового міхура.

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