Трамп зателефонував Зеленському: що сказав президент США про свої перемовини з путіним

Президент України Володимир Зеленський, від якого у США чекають зниження мобілізаційного віку українців, 12 лютого провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

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За словами Зеленського, головною темою була двостороння співпраця та можливості досягнення миру. Президент України також зазначив, що Трамп повідомив йому про свою розмову з путіним.

Щодо телефонної розмови Зеленського з Трампом, то повідомляється, що президенти обговорювали технологічні можливості, зокрема використання дронів та інших сучасних виробництв, домовилися про негайний початок роботи команд після закінчення війни, а також обговорили підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної взаємодії.

Раніше Зеленський закликав Трампа спочатку поговорити з ним і тільки потім із путіним. Проте президент США зробив рівно навпаки. За кілька годин до телефонної розмови з президентом України очільник Сполучених Штатів 12 лютого мав телефонні перемовини з кремлівським диктатором. За даними з відкритих джерел стало відомо, що їх результатом стала згода Трампа відвідати москву.

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Крім цього, президент США погодився, що переговори щодо завершення війни в Україні від США вестимуть держсекретар Рубіо, директор ЦРУ Реткліфф, радник із нацбезпеки Волтц і спецпредставник Віткофф. Генерала Келлога, представника Трампа щодо України, у списку немає. ЗМІ припускають, що його виключили із списку перемовників через негативне ставлення до нього в москві.

Під час телефонних перемовин з Зеленським Трамп, як повідомляють ЗМІ, наголосив, що важливі заяви щодо миру в Україні США планують оприлюднити на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, де делегацію США очолять віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо.

Фото Офісу президента України

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