Щоб зберегти підтримку Заходу: у США від Зеленського чекають зниження мобілізаційного віку

На сьогоднішній день путін не продемонстрував жодного серйозного інтересу до миру, що особливо тривожно на тлі шокуючих заяв Трампа, що «Україна одного разу може стати російською». Російський диктатор поставив собі за мету підпорядкувати всю країну, адже неодноразово заперечував суверенітет України і висував передумови для капітуляції — зокрема, примушував Україну до ефективного роззброєння і відмови від амбіцій щодо членства в НАТО — з метою полегшити відновлення бойових дій, повідомляє Bloomberg.

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кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори доти, доки ціна війни не перевищить ціну миру. Це майже напевно вимагатиме більшого економічного і військового тиску з боку Заходу, а також надійних, довгострокових зобов'язань щодо безпеки України, йдеться у статті.

Українські лідери, які дедалі реалістичніше оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок. Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, він повинен вирішити проблему нестачі особового складу, розширивши набір і знизивши призовний вік з 25 років.

Не менш важливою є боротьба з корупцією. Незважаючи на значний прогрес, досягнутий за останні роки, питання прозорості і врядування продовжують підривати підтримку серед союзників. Можливе членство в Європейському Союзі і мільярдна допомога на відбудову залежатимуть від підзвітності.

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Тим часом президент США Дональд Трамп має бути готовим виконати погрози запровадити «високі рівні податків, тарифів і санкцій» проти посії, якщо путін, як видається, буде зволікати. Попередня адміністрація Білого дому запровадила потенційно руйнівні обмеження на нафту, перед своїм відходом, націлившись на експорт, який фінансує близько третини російського бюджету. Нова адміністрація повинна суворо дотримуватися цих обмежень, в тому числі погрожуючи вторинними санкціями індійським та китайським покупцям, які купуватимуть російську нафту за ціною, вищою за 60 доларів.

Найбільшим викликом буде переконати путіна, що Захід має намір підтримати угоду, за якої він не зможе просто переозброїтися і відновити наступ через кілька років. Як підкреслив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg News у Давосі, не може бути реалістичних переговорів без залізних гарантій безпеки з боку Заходу. Він наполягав на присутності американських військ на місцях.

Без сумніву, Трамп хотів би отримати швидку перемогу в Україні. Але слабка угода, яка залишить путіна готовим відновити війну, може призвести до нового циклу війни і нестабільності, розколу Заходу і зміни геополітичного балансу. Навіть Трамп не зможе видати це за перемогу.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Борис Джонсон вважає, що не можна закінчити війну територіальним поділом — це пастка.

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