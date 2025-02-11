Потрібно закінчити: стало відомо, якою буде головна тема Мюнхенської конференції з безпеки

Державний секретар США Марко Рубіо, який нещодавно заявив, що Україна може не повернути всі захоплені території, зазначив, що головним питанням на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14−16 лютого, стане війна росії проти України, повідомляє state.gov.

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«Лідери з усього світу відвідують цю конференцію. Але головною темою для всіх буде війна в Україні. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити. Він збирається прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася. В інтересах усіх було б, щоб ця війна закінчилася, і тому, очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами», — сказав Рубіо.

Зазначимо, що українську делегацію на Мюнхенській конференції очолить президент Володимир Зеленський. Він з колегами представить позицію нашої держави щодо припинення війни та свої погляди щодо того, як можна досягти довготривалого миру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп назвав умову, за якої війна в Україні ніколи б не розпочалася.

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