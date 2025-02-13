Джаз асоціюється зі свободою, і, можливо, у цьому одна з причин його привабливості. Коли короля джазу Луї Армстронга запитали, що таке джаз, він відповів: «Якщо ви запитуєте, то вам цього ніколи не зрозуміти». А відомий джазовий диригент Пол Вайтмен писав: «Оптимізм джазу — це оптимізм песиміста…» А чи любите ви джаз? Та яке означення дали б цій музиці? Чи надихає вона вас? І чи маєте улюбленого джазового музиканта?

Сьогодні мова піде про скульптурні композиції з порцеляни, натхненні джазом. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про порцелянові роботи на тему джазу у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

«Справжній шедевр — фарфорова скульптурна композиція „Джаз“ Ольги Рапай»

— Українські митці створили цікаві роботи, присвячені джазу, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Справжній шедевр — скульптурна композиція «Джаз» Ольги Рапай (фото у заголовку). Робота викликає захоплення. Киянка Ольга Рапай любила театр, кіно, музику — зокрема, й джаз. Яскрава та стильна скульптурна група «Джаз» створена нею на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. До її складу входять: співачка, барабанщик, контрабасист і саксофоністи. Ця робота нещодавно експонувалась у Національному музеї декоративного мистецтва України на виставці «Біла магія. Порцеляна», присвяченій сторіччю Київського експериментального кераміко-художнього заводу.

ВІДЕО ДНЯ

— Яка краса!

— Справді. Ольга Рапай зуміла передати натхнення кожного з музикантів. Цікаво розглядати усі фігурки. Яскравий одяг, інструменти… Кожний музикант має свій, особливий характер. Тут є й досвідчені фахівці, і досить юні.

РЕКЛАМА

— Хто ще з українських митців створив роботи на цю тему?

— Дуже витончена робота — «Джаз» фарфориста Івана Мозолевського. Вона була створена в одному примірнику та нині зберігається у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Скульптурна група «Джаз» складається з восьми виконавців. Це співачка та музиканти, що грають на корнеті, тромбоні, фортепіано, скрипці, гітарі, контрабасі, ударній установці. Фігурки висотою до десяти сантиметрів витончені, розпис окремих деталей музичних інструментів золотом надає вишуканості.

І. Мозолевський. Скульптурна група «Джаз». Полонський ЗХК. 1968

«Фарфорист Іван Мозолевський народився та навчався мистецтва в Парижі»

— Дуже цікава композиція!

РЕКЛАМА

— За короткий період роботи у Полонному Іван Мозолевський створив роботи, що є окрасою колекції Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Іван Мозолевський народився та навчався мистецтва в Парижі. Після Другої світової війни переїхав до України, працював скульптором на Коростенському фарфоровому заводі. За антирадянські висловлювання був засуджений, перебував у засланні у Казахстані. Після повернення до України влаштувався на Полонський завод художньої кераміки, де працював скульптором. Це було наприкінці 1960 років. Саме у цей період він створив скульптурну композицію «Джаз». Думаю, що одним із джерел натхнення міг стати знаменитий американський фільм «У джазі тільки дівчата», створений у 1959 році. У СРСР він був показаний пізніше — у 1966-му. Фільм «У джазі тільки дівчата» одержав премію «Оскар» і три премії «Золотий глобус». Американський кіноінститут назвав фільм найкращою комедією США всіх часів. Одну з головних ролей у кінокомедії виконала легендарна кінозірка Мерилін Монро.

— Сюжет цього фільму дійсно захопливий! Та актори грають неперевершено.

— Нагадаю читачам лише деякі його моменти. Можливо, це надихне ще раз переглянути фільм та більше зануритись в атмосферу джазу. Події відбуваються у 1920-х роках. Саксофоніст Джо та контрабасист Джері опиняються у скрутному фінансовому становищі. Вони шукають роботу, проте це дуже непроста справа. Випадково вони дізнаються про те, що джаз-ансамбль шукає саме саксофоніста та контрабасиста для виступів у Флориді. Проте виявляється, що цей ансамбль… жіночий, і тому їх не беруть на цю роботу. Несподівано Джо та Джері стають свідками збройного конфлікту, їм загрожує розправа. Щоб уникнути її та підзаробити грошей, вони переодягаються у дівчат і отримують місця у джазовому ансамблі, де працюють лише дівчата… Цей фільм поза часом. І зараз його дивишся з цікавістю.

«Валерій Албул любив джаз та мав величезний талант створювати у фарфорі цілі сюжети»

— Чи є у вашій колекції роботи на джазову тему?

РЕКЛАМА

— Так. У скульптурній групі фарфориста Валерія Албула «Джаз» п'ять музикантів: контрабасист, банджист, барабанщик, саксофоніст та трубач. Статуетки відрізняються високохудожньою пластикою і детальним розфарбуванням, чудова позолота надає їм особливого шарму. Валерій Албул любив джаз та володів величезним талантом створювати у фарфорі цілі сюжети. Вміння органічно, самобутньо і яскраво розповідати у фарфорі цікаві історії дається тільки неординарним людям. Перший «білий» варіант його серії «Джаз» у розпису Наталії Албул, випущений на Полонському заводі художньої кераміки у 1985 році, є рідкісним. Мати такий у своїй колекції мріє чимало колекціонерів. До речі, є поціновувачі фарфору, які колекціонують саме порцеляну на музичну тему. Серед них багато артистів, співаків, музикантів. Часом така колекція починається з подарунка.

В. Албул, Н. Албул. Скульптурна група "Джаз". Полонський ЗХК. 1985

— Чудові скульптурні композиції на тему джазу створені й знаменитою іспанською компанією Lladro. Кожну фігурку музиканта цікаво розглядати у деталях.

— Так, ці роботи справді вражають. До речі, у кожній країні одна й та ж тема має свій особливий колорит. Й цим цікавий світ порцелянового мистецтва. Тема джазу у фарфорі захоплює тим, що поєднує два види мистецтва — музику та скульптуру. Тож, коли милуєтесь порцеляновими фігурками джазових музикантів, робіть це під звучання джазу. Такі миті вашого життя будуть незабутніми.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Людмила Карпінська-Романюк розповіла про лотки та блюдця для ювелірних виробів та біжутерії у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: О. Рапай. Скульптурна група «Джаз». Київський ЕКХЗ. 1964

Читайте нас у Facebook