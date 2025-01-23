«Чашечки в унікальному сервізі „Валентина“ нагадують трояндові бутони», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Митців Валентину та Миколу Трегубових можна по праву назвати геніями української порцеляни. Їх творчість вражає тонким художнім смаком, вишуканістю та різноманіттям. Чимало робіт вони створили у творчому тандемі.
Справжній шедевр — порцеляновий сет «Валентина», який включає чайно-кавовий сервіз та туалетний набір, а також годинник та свічники. Ця неймовірна краса створена на Коростенському фарфоровому заводі у 1983 році.
Про унікальну роботу у творчості талановитого подружжя митців-фарфористів Миколи та Валентини Трегубових «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.
«Хвилястий край у предметах посуду асоціюється з ніжними пелюстками квітів»
- Валентина та Микола Трегубови познайомилися під час навчання у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. - Одружилися у 1951 році і прожили разом більше сорока років. Працювали на Коростенському фарфоровому заводі. З 1967 року протягом трьох десятиліть Валентина Михайлівна була головним художником підприємства, а Микола Семенович — провідним скульптором. Неймовірно талановиті митці Трегубови створили роботи, за які у 1986 році були удостоєні престижної нагороди — Шевченківської премії. Вражають довершеність форм та розпису кожного витвору мистецтва. У кожній роботі — любов до своєї справи та життя. Сьогодні ж я хочу розповісти про сет «Валентина», який можна назвати однією із візитівок творчості Миколи та Валентини Трегубових. Це одна із вершин їхньої творчості. Чайно-кавовий сервіз, туалетний набір з годинником та свічниками створені у одному стилі. Усього 51 предмет.
— Яка краса!
- Вражає та заворожує вишуканість та витонченість форм та розпису. Чашечки у кавовому сервізі (фото у заголовку — Авт.) нагадують трояндові бутони, а у чайному — розетки троянд. Хвилястий край асоціюється з ніжними пелюстками квітів. Ручки чайників та кавників неначе гілки плетистої троянди. Троянда була улюбленою квіткою Валентини Трегубової. Сервіз розрахований на шість персон.
«У столовому сервізі є навіть дошка для сиру»
— Які предмети входили до чайного сервізу?
-.Доливний чайник, заварник, чайні пари, цукорниця, цукерниця, ваза для квітів і навіть дошка для сиру. До речі, така дошка була вперше включена українськими митцями до сервізу. Та ще й у той час, коли у продажу не було такого різноманіття сирів, як зараз. Проте, як бачимо, творчість видатних митців випередила час… Сьогодні ми маємо у магазинах безліч сортів сиру. Проте делікатесні продукти треба вміти подавати. Саме для цього й призначений вишуканий посуд.
— Що входило до складу кавового сервізу?
- Крім традиційних предметів, сервіз включав ще й маслянку та два кавника різних розмірів — очевидно, у розрахунку на велику кількість гостей. Сервізний сет доповнювався канделябрами та вишуканим футляром для годинника.
Порцеляна — саме той матеріал, який робить такі речі не просто привабливими, а ексклюзивними та неповторними. Такі годинники, як правило, встановлюють на полицях над каміном, на комоді, туалетному столику, де також можуть стояти статуетки, фото у рамках… Вони — справжня окраса інтер’єру. І хоча зазвичай ми звіряємо час по своїх смартфонах, камінні годинники з порцеляни зараз модні, як і кілька століть тому. Особливо ж популярними вони були за часів короля Людовіка XIV. Кращі майстри створювали оригінальні хронометри. Власники годинників ставили їх переважно на камінах, звідси й пішла назва.
— У чому різниця між канделябрами та свічниками?
- Канделябри розраховані на кілька свічок, свічник — на одну. Та у цілому канделябр можна вважати різновидом свічника. Такі речі створюють у оселі особливу атмосферу затишку та комфорту. Дуже гарний та ніжний і туалетний набір з флаконами, шкатулками, пудреницями, вазами та свічником. Багате оздоблення золотом надає сету святковості.
«Сервізи та скульптури Миколи та Валентини Трегубових — мрія багатьох колекціонерів»
— Усім цим можна милуватися нескінченно.
- У свій час роботи Миколи та Валентини Трегубових експонувались на багатьох мистецьких виставках світу — у Франції, Бельгії, Італії, Греції, США… Коростенський фарфор мав світову славу. На піку розквіту Коростенський фарфоровий завод входив до десятка найкращих порцелянових мануфактур Європи.
— Чи правда, що вам пощастило спілкуватися з Валентиною Трегубовою?
- У 2009 році я їздила до неї у Коростень. Це була неймовірно цікава особистість — талановита та працьовита водночас. На жаль, тоді Миколи Семеновича вже не було. Валентина Михайлівна розповідала про те, як їй пощастило у тому, що багато років поруч був люблячий чоловік та водночас колега-однодумець. Зазвичай Микола Семенович створював форми, а Валентина Михайлівна їх розписувала. Їх щасливе життя пройшло в радісному творенні та повній самореалізації. Любов до творчості, спільність професійних інтересів, виховання доньки Наталії та сина Володимира — все це робило їхній шлюб міцним. Роботи талановитих митців зберігаються у музейних та приватних колекціях. Сервізи та скульптури Миколи та Валентини Трегубових — мрія багатьох колекціонерів.
Микола та Валентина Трегубови створили понад тисячу різнопланових робіт, які увійшли до скарбниці фарфорового мистецтва України. Їхню творчість часто називають фарфоровою симфонією. І ця симфонія має звучати у віках, даруючи поціновувачам порцеляни чудові моменти життя.
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дослідницею історії порцеляни Людмилою Карпінською-Романюк про те, що сервізи з фруктовим декором колекціонує чимало всесвітньо відомих людей.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото у заголовку М. та В. Трегубови. Кавовий сервіз «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983
Фото із альбому Людмили Карпінської-Романюк34
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