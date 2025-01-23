«Хвилястий край у предметах посуду асоціюється з ніжними пелюстками квітів»

- Валентина та Микола Трегубови познайомилися під час навчання у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. - Одружилися у 1951 році і прожили разом більше сорока років. Працювали на Коростенському фарфоровому заводі. З 1967 року протягом трьох десятиліть Валентина Михайлівна була головним художником підприємства, а Микола Семенович — провідним скульптором. Неймовірно талановиті митці Трегубови створили роботи, за які у 1986 році були удостоєні престижної нагороди — Шевченківської премії. Вражають довершеність форм та розпису кожного витвору мистецтва. У кожній роботі — любов до своєї справи та життя. Сьогодні ж я хочу розповісти про сет «Валентина», який можна назвати однією із візитівок творчості Миколи та Валентини Трегубових. Це одна із вершин їхньої творчості. Чайно-кавовий сервіз, туалетний набір з годинником та свічниками створені у одному стилі. Усього 51 предмет.

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— Яка краса!

- Вражає та заворожує вишуканість та витонченість форм та розпису. Чашечки у кавовому сервізі (фото у заголовку — Авт.) нагадують трояндові бутони, а у чайному — розетки троянд. Хвилястий край асоціюється з ніжними пелюстками квітів. Ручки чайників та кавників неначе гілки плетистої троянди. Троянда була улюбленою квіткою Валентини Трегубової. Сервіз розрахований на шість персон.

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М. та В. Трегубови. Чайний сервіз «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983

«У столовому сервізі є навіть дошка для сиру»

— Які предмети входили до чайного сервізу?

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-.Доливний чайник, заварник, чайні пари, цукорниця, цукерниця, ваза для квітів і навіть дошка для сиру. До речі, така дошка була вперше включена українськими митцями до сервізу. Та ще й у той час, коли у продажу не було такого різноманіття сирів, як зараз. Проте, як бачимо, творчість видатних митців випередила час… Сьогодні ми маємо у магазинах безліч сортів сиру. Проте делікатесні продукти треба вміти подавати. Саме для цього й призначений вишуканий посуд.

— Що входило до складу кавового сервізу?

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- Крім традиційних предметів, сервіз включав ще й маслянку та два кавника різних розмірів — очевидно, у розрахунку на велику кількість гостей. Сервізний сет доповнювався канделябрами та вишуканим футляром для годинника.

М. та В. Трегубови. Канделябри та годинник у футлярі «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983

Порцеляна — саме той матеріал, який робить такі речі не просто привабливими, а ексклюзивними та неповторними. Такі годинники, як правило, встановлюють на полицях над каміном, на комоді, туалетному столику, де також можуть стояти статуетки, фото у рамках… Вони — справжня окраса інтер’єру. І хоча зазвичай ми звіряємо час по своїх смартфонах, камінні годинники з порцеляни зараз модні, як і кілька століть тому. Особливо ж популярними вони були за часів короля Людовіка XIV. Кращі майстри створювали оригінальні хронометри. Власники годинників ставили їх переважно на камінах, звідси й пішла назва.

М. та В. Трегубови. Годинник у футлярі «Валентина» Коростенський фарфоровий завод. 1983

— У чому різниця між канделябрами та свічниками?

- Канделябри розраховані на кілька свічок, свічник — на одну. Та у цілому канделябр можна вважати різновидом свічника. Такі речі створюють у оселі особливу атмосферу затишку та комфорту. Дуже гарний та ніжний і туалетний набір з флаконами, шкатулками, пудреницями, вазами та свічником. Багате оздоблення золотом надає сету святковості.

М. та В. Трегубови. Туалетний набір «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983

«Сервізи та скульптури Миколи та Валентини Трегубових — мрія багатьох колекціонерів»

— Усім цим можна милуватися нескінченно.

- У свій час роботи Миколи та Валентини Трегубових експонувались на багатьох мистецьких виставках світу — у Франції, Бельгії, Італії, Греції, США… Коростенський фарфор мав світову славу. На піку розквіту Коростенський фарфоровий завод входив до десятка найкращих порцелянових мануфактур Європи.

— Чи правда, що вам пощастило спілкуватися з Валентиною Трегубовою?

- У 2009 році я їздила до неї у Коростень. Це була неймовірно цікава особистість — талановита та працьовита водночас. На жаль, тоді Миколи Семеновича вже не було. Валентина Михайлівна розповідала про те, як їй пощастило у тому, що багато років поруч був люблячий чоловік та водночас колега-однодумець. Зазвичай Микола Семенович створював форми, а Валентина Михайлівна їх розписувала. Їх щасливе життя пройшло в радісному творенні та повній самореалізації. Любов до творчості, спільність професійних інтересів, виховання доньки Наталії та сина Володимира — все це робило їхній шлюб міцним. Роботи талановитих митців зберігаються у музейних та приватних колекціях. Сервізи та скульптури Миколи та Валентини Трегубових — мрія багатьох колекціонерів.

Миколу та Валентину Трегубових можна по праву назвати геніями української порцеляни

Микола та Валентина Трегубови створили понад тисячу різнопланових робіт, які увійшли до скарбниці фарфорового мистецтва України. Їхню творчість часто називають фарфоровою симфонією. І ця симфонія має звучати у віках, даруючи поціновувачам порцеляни чудові моменти життя.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дослідницею історії порцеляни Людмилою Карпінською-Романюк про те, що сервізи з фруктовим декором колекціонує чимало всесвітньо відомих людей.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку М. та В. Трегубови. Кавовий сервіз «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983

Фото із альбому Людмили Карпінської-Романюк

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