Українських школярів позбавили золотих та срібних медалей: що вигадали в Міносвіти

В Україні, де в школах запровадили безкоштовні обіди для учнів 1−4 класів, офіційно скасували нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями. Це випливає із наказу МОН № 1771.

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Так, згідно з новими правилами, положення про золоту та срібну медалі втратило силу. Відтепер у документах про освіту замість «золота медаль» або «срібна медаль» використовуватиметься формулювання «з відзнакою».

Формулювання «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні“)» замінено на «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою». А в порядку нагородження позначення «ЗМ» (золота медаль) та «СМ» (срібна медаль) замінені на «ЗВ» (свідоцтво з відзнакою).

У той же час, незважаючи на зміни, сам запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишається чинним, як і на попередніх документах про освіту.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні проведуть шкільну реформу, яка передбачає, що з 2027 року десятикласники зможуть обирати між напрямами навчання — академічним та професійним.

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