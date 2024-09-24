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Суспільство та люди

В Україні проведуть реформу старшої школи: що зміниться

19:27 24 вересня 2024
Шкільна реформа

В Україні проведуть шкільну реформу, що передбачає, що з 2027 року десятикласники зможуть обирати між напрямами навчання — академічним і професійним. Міністерство освіти і науки України запустило сайт «Профільна», на якому зібрано все, що варто знати учням, батькам і вчителям про покрокове втілення реформи.

В МОН зазначили, що реформа старшої школи змінить підходи до навчання у старших класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання, всебічному розвитку та індивідуальному підходу до кожного учня. А саме таких змін і прагнуть 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів за результатами Всеукраїнського соціологічного опитування від КМІС.

На сайті «Профільної» пояснюють, що з 2027 року після 9-го класу учні обиратимуть, де продовжуватимуть навчання — в академічному ліцеї чи закладах професійної (професійно-технічної) / фахової передвищої освіти.

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В академічних ліцеях учні зможуть обрати профіль (профілі) навчання в межах кластерів:

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• STEM;
• мовно-літературний;
• соціально-гуманітарний, щоб вивчати предмети й курси поглиблено.

«Учні зможуть обирати предмети та інтегровані курси, що відповідають їхнім зацікавленням і цілям. З кожним роком кількість годин на вибіркові предмети зростатиме, даючи змогу створювати індивідуальний освітній шлях», — зазначають на сайті «Профільної».

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Тут застосовуватимуть дослідницькі методи навчання, проєктну та практичну роботу, будуть сучасні лабораторії, оснащені класні кімнати.

Окрім вибіркових, будуть і обовʼязкові для всіх предмети: українська мова, математика, англійська, історія тощо.

Здобуття професійної (професійно-технічної) / фахової передвищої освіти спрямоване на:

• опанування професії;
• швидший вихід на ринок праці;
• отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;
• вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;
• можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.

З 2025 року стартує пілотування реформи по всій Україні. Воно передбачає:

• апробацію нових підходів до навчання;
• розроблення вибіркових курсів;
• тестування навчальних матеріалів.

На 2024/2025 навчальний рік дібрано 30 ліцеїв-амбасадорів, які допомагають готуватися до пілотування. Педагоги цих ліцеїв стануть менторами для пілотних закладів освіти.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін запровадив нове правило для шкіл.

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