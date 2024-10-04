У школах обіди для учнів 1−4 класів тепер будуть безкоштовними, — МОН

В Україні, де нещодавно уряд запровадив нове правило для шкіл, від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1−4 класів. Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції, інформує Міністерство освіти та науки України.

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«Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку. Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни», — повідомили у відомстві.

Як це працюватиме?

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:

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• Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1−4 класи).

• У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

• Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

• Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5−11 (12) класів.

• Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

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