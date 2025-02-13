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Провину визнав: суд заарештував без права на заставу «щура» у верхівці СБУ, якого ФСБ завербувала в 2018 році

17:39 13 лютого 2025
У Києві суд заарештував агента ФСБ Дмитра Козюру

Шевченківський районний суд Києва у четвер обрав запобіжний захід підозрюваному у державній зраді керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі. Про це повідомляє телеканал «Ми Україна».

Підозрюваного триматимуть під вартою до 11 квітня без права внесення застави.

За словами адвокат Козюри Едуарда Клименка, підзахисний співпрацює з органами досудового розслідування.

Козюра зізнався, що контакти з ФСБ він мав з 2018 року. Він сказав, що готовий понести покарання.

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Як писали «ФАКТИ», 12 лютого правоохоронці затримали керівника Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковника Козюру, який був викритий викритий на роботі на Федеральну службу безпеки рф. Всього було задукоментовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

Крім того, відзначають в СБУ, через зрадника ворогу тривалий час передавали дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

Координував контакти з ним і всією агентурною мережею співробітник російських спецслужб Юрій Шаталов.

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