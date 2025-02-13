Затриманий СБУ «щур» у 2016 році отримав державну нагороду від Порошенка — ЗМІ

Затриманий Службою безпеки зрадник Дмитро Козюра, який працював на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від Петра Порошенка. Зокрема, він був нагороджений відзнакою Президента «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обов'язків в районі проведення АТО».

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Про це пише видання «Інформатор Україна».

Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом — одного з ключових у структурі СБУ.

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До речі, чимало ЗМІ писали, що Козюра також мав гарні стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, та публікували відповідне відео.

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності «щура». Завербований фсб зрадник був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ.

Викривши Козюру й встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала рецидивіста-«сплячого» агента росії.

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