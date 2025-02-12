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Затримав особисто Малюк: СБУ викрила у своїх лавах топового «щура» росії

14:03 12 лютого 2025
Затриманий зрадник

Співробітники СБУ, які вичищають країну від російських агентів, навіть не підозрювали, що топовий «щур» фсб знайдеться у їх лавах! Причому функції затрмання цього разу взяв на себе особисто Голова СБУ Василь Малюк, повідомили у спецслужбі.

Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ (!).

Вже задокументувано 14 епізодів протиправної діяльності «щура».

Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, президентові України Володимиру Зеленському.

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«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — розповів Василь Малюк.

За його словаи, СБУ вдалося через зрадника тривалий час передавати ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

Також нагадаємо, що на Волині зрадником виявився військовослужбовець, що проходив службу у місцевому ТЦК.

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Фото СБУ

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