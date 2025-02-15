Президент України Володимир Зеленський, який у ФРН бере участь у Міюнхенській безпековій конференції, не став підписувати документ, який стосується передачі під контроль США значної кількості корисних копалин.

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Про це повідомляв кореспондент газети The Washington Post Джош Рогін, посилаючись на кількох американських конгресменів. За його інформацією, в документі містилася пропозиція щодо надання США прав на 50% мінеральних запасів, але Зеленський «ввічливо відмовився його підписувати».

Проте пізніше журналіст уточнював, що документ Зеленському надали не американські законодавці. Раніше, ще до Мюнхена, це зробила посолка США Бріджіт Брінк. А на зустрічі із законодавцями він розповідав їм про отриману пропозицію.

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До речі, український нардеп Олексій Гочаренко, який також перебуває у Мюнхені, зазначав, що під час зустрічі з американськими сенаторами Володимир Зеленський сказав: «Перед ти, як підписувати, у нас прийнято прочитати». І ще сказав, що він там не знайшов нічого про гарантії безпеки.

«Цей документ був на столі, я доручив юристам його вивчити. Це документ не щодо безпеки, а щодо інвестицій. Я знаю, що зустрічатимуся з віце-президентом (Джей Ді Венсом — Авт.), може сьогодні ввечері, але я тут до завтра. Як сказав Трамп: я завжди у Вашингтоні, приїжджай, коли хочеш. Я віце-президенту можу також сказати: я тут, можемо зустрітись коли хочете. Я готовий не все підписати, але готовий зустрітися», — цитувало Зеленського unn.ua.

До речі, міністр фінансів США Скот Бессент, який перед Мюнхеном відвідував Київ, заявляв, що Америка заціквлена не лише в розробці українських родовищ корисних копалин, але й у відновленні економіки. «Коли американці матимуть частку у відновленні української економіки після завершення цього конфлікту, США також отримають вигоду», — заявляв він в інтерв'ю Fox Business.

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Фото Офісу президента

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