Ціна допомоги США — 500 мільярдів доларів і що до неї увійде: Трамп заявив, що Україна «по суті», погодилася віддати рідкоземельні метали

Дональд Трамп раніше заявив про свій інтерес до рідкоземельних металів у надрах України, чия вартість у загальній оцінці корисних копалин України у 15 трлн дол., становить помітну частину. Президент США зазначив, що в обмін на військову допомогу, Україна «по суті» погодилася надати доступ до рідкоземельних металів на суму в 500 млрд дол.

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Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа Fox News. Це стане своєрідним обміном за військову допомогу Україні на суму в 300 млрд дол. та інвестицією США в Україну.

Літій, графіт, уран, титан і кобальт — що може бути цікаво США

Графіт, який застосовують у виробництві батарей і ядерній енергетиці, може стати основним козирем України, оскільки в надрах його розвідано близько 19 млн тонн, що вводить нашу країну в список топ-5 країн, які мають найбільші запаси цієї сировини. Щоправда, загалом цих родовищ 6, і тільки одне з них експлуатується — у Кіровоградській області. Щодо потенційної вигоди, то один із продуктів, вироблених із руд — графітові лусочки, може коштувати залежно від розміру від 500 до 2300 доларів за тонну.

Також Україні пощастило з літієм, чиї розвідані запаси в Україні дають змогу країні бути в трійці лідерів за його запасами в Європі. Цей елемент в Україні залягає в чотирьох родовищах, щоправда два з них окуповані рф, але єдине, на яке є дозвіл на експлуатацію, Полохівське (Кіровоградська область), має близько 760 тисяч тонн карбонату літію. До речі, ціна 1 тонни літію на світовому ринку — близько 11 тисяч доларів.

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З титаном Україні дуже пощастило — в її надрах розташовані приблизно 7% світових запасів цього металу, а загалом відомі близько 30 родовищ. Цей метал активно видобувають в Україні, і на ринку працюють компанії Velta і «Цемін Україна» азербайджанського бізнесмена Насіба Хасанова, яка приватизувала державну «Об'єднану гірничо-хімічну компанію».

Поклади урану в Україні найбільші в Європі та 11-ті у світі, а запаси відомі в 11 родовищах у Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, з яких розробляються чотири. Видобуток урану ведеться ГК «ВостГок», а переробляє його єдине підприємство в Жовтих Водах, Дніпропетровська область.

Потенційно цікавими можуть бути також запаси танталу та кобальту, щоправда запаси останнього — близько 8000 тисяч тонн на 12 родовищах — вельми скромні. Тантал зосереджений на 6 родовищах у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях, але є й невеликі родовища в Кіровоградській області.

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Зауважимо, що народний депутат України Данило Гетманцев заявив про необхідність провести ревізію всіх родовищ корисних копалин та повернення їх народу. Причому це треба робити незалежно від інтересів США чи інших партнерів.

Як повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп має намір «дотиснути» володимира путіна і домогтися припинення війни в Україні.

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