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Висока зацікавленість: американський міністр в Україні обговорив доступу до корисних копалин

11:31 13 лютого 2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в рамках зусиль США щодо врегулювання війни та обговорення забезпечення доступу до критично важливих корисних копалин, як повідомляє Bloomberg.

«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським, — написав Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social. — Ця війна повинна і закінчиться скоро — занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало».

Раніше Зеленський заявив журналістам у Києві, що планує в Україні зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого.

Український президент висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі рідкоземельні та інші корисні копалини в Україні.

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Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. Вони можуть коштувати трильйони доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що саме цікавить США з українських покладів.

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