«Довгоочікувані обійми»: популярна телеведуча показала зустріч з коханим у прифронтовому місті

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка завʼязала роман з військовим, показала, як добиралася до коханого на лінію бойового зіткнення. Ведуча зняла відео своєї подорожі від самого Києва та виклала його на сторінці у соціальній мережі. За словами Соломії, місто Краматорськ перетворилося на місто любові, бо туди приїжджають ті, хто хоче побачитись зі своїми близькими.

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«Дорога до лінії зіткнення та довгоочікувані обійми, — написала Соломія. — Війна забрала у нас багато, але ми все одно є одне в одного.

Почався мій шлях на схід з полювання на квиток до Запоріжжя. Чомусь саме до прифронтових міст розбирають квиточки дуже швидко. Звідти ще 2,5−3 години на авто, яке, на щастя, змогла забрати після чергового ремонту. Відвезла хлопцям на передову.

Розбита дорога, особливо на дніпропетровському шматку, багато КПП, але ніщо не змогло мене зупинити. Такий цінний час, проведений разом".

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На відео Соломія зняла момент зустрічі з коханим. Нагадаємо, Олексій Ситайло — військовослужбовець, який раніше був головою одного з районних судів на Сумщині. У коментарях дописувачі побажали повернення всім захисникам України.

«Хай усі захисники та захисниці якнайшвидше повертаються додому з перемогою, — додала Соломія. — Але такі милі ці обійми у прифронтових містах, коли зустрічають чи проводжають військові своїх коханих… Краматорськ — це взагалі місто кохання. Дай Боже всім зустрітися і бути разом!»

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«До сліз, — відгукнулася співачка Світлана Тарабарова. - Люблю вас!»

«Ви прекрасні, — написали у коментарях. - Кохання перемагає всі труднощі».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Соломія Вітвіцька вразила зізнанням про свого коханого.

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