Самотнім не залишиться: Тома Круза помітили на побаченні з колишньою коханою іншого відомого актора
Попри розлучення з Ніколь Кідман та Кеті Холмс голлівудська зірка Том Круз, певно, не полишає намірів знайти справжнє кохання.
Подейкують, що 62-річний актор мріє про ще одну дитину, пишуть зарубіжні ЗМІ.
В пошуках судженої актор навіть заручився підтримкою сайєнтологів, які схвалили для нього кілька кандидатур зі списку найзавидніших голлівудських наречених. Серед них виявилася і Дженніфер Лопес, яка саме розлучилася з Беном Аффлеком.
Втім, Джей Ло, схоже, не поспішає приймати таку втішну пропозицію, а тому вибір голлівудського ветерана впав… на іншу екс-кохану Аффлека — 36-річну зірку фільмів «Дістати ножі» та «Блондинка» Ану де Армас.
Днями парочку зняли у Лондоні після спільної вечері у День святого Валентина. Акторів оточив натовп фанатів, що зовсім не зіпсувало їх явно піднесений настрій.
Несподіваний союз збентежив користувачів Мережі, які відразу засумнівалися в його правдоподібності.
«Для когось це День святого Валентина, а для когось просто 14 лютого», «Більше схоже на професійні відносини, можливо, вона знімається в його наступному фільмі», «Том чудовий актор, але в реальному житті він занадто ексцентричний, щоб мати довгострокові романтичні стосунки з кимось, окрім себе самого», — йдеть у коментарях.
Видання зазначає, що раніше Тома Круза підозрювали у романах із Шакірою та маловідомою співачкою Вікторією Кенал. Однак жодна з цих історій не мала продовження.
«Подивимося, може, із зірковою актрисою, у резюме якої, до речі, є номінація на „Оскар“, пощастить більше?» — жартують у Мережі.
Нагадаємо, що всупереч розлученню з Томом його колишні не почуваються ображеними. Ніколь Кідман, наприклад, активно знімається в кіно, і при цьому створює образи жінок з тілом, якому можуть позаздрити навіть студентки.
Фото Daily Mail132
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