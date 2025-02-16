Самотнім не залишиться: Тома Круза помітили на побаченні з колишньою коханою іншого відомого актора

Попри розлучення з Ніколь Кідман та Кеті Холмс голлівудська зірка Том Круз, певно, не полишає намірів знайти справжнє кохання.

Подейкують, що 62-річний актор мріє про ще одну дитину, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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В пошуках судженої актор навіть заручився підтримкою сайєнтологів, які схвалили для нього кілька кандидатур зі списку найзавидніших голлівудських наречених. Серед них виявилася і Дженніфер Лопес, яка саме розлучилася з Беном Аффлеком.

Втім, Джей Ло, схоже, не поспішає приймати таку втішну пропозицію, а тому вибір голлівудського ветерана впав… на іншу екс-кохану Аффлека — 36-річну зірку фільмів «Дістати ножі» та «Блондинка» Ану де Армас.

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Актор з'явився в парі 14 лютого

Ана де Армас

Днями парочку зняли у Лондоні після спільної вечері у День святого Валентина. Акторів оточив натовп фанатів, що зовсім не зіпсувало їх явно піднесений настрій.

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Несподіваний союз збентежив користувачів Мережі, які відразу засумнівалися в його правдоподібності.

«Для когось це День святого Валентина, а для когось просто 14 лютого», «Більше схоже на професійні відносини, можливо, вона знімається в його наступному фільмі», «Том чудовий актор, але в реальному житті він занадто ексцентричний, щоб мати довгострокові романтичні стосунки з кимось, окрім себе самого», — йдеть у коментарях.

Видання зазначає, що раніше Тома Круза підозрювали у романах із Шакірою та маловідомою співачкою Вікторією Кенал. Однак жодна з цих історій не мала продовження.

«Подивимося, може, із зірковою актрисою, у резюме якої, до речі, є номінація на „Оскар“, пощастить більше?» — жартують у Мережі.

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Нагадаємо, що всупереч розлученню з Томом його колишні не почуваються ображеними. Ніколь Кідман, наприклад, активно знімається в кіно, і при цьому створює образи жінок з тілом, якому можуть позаздрити навіть студентки.

Фото Daily Mail

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