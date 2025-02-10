41.45 / 41.81 43.08 / 43.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Такому тілу позаздрять навіть студентки: Ніколь Кідман знялася топлес

16:04 10 лютого 2025
Ніколь Кідман на піку краси

Актриса Ніколь Кідман, яка нещодавно зіграла в інтимній сцені з бійкою, вперше за п'ять років з'явилася на церемонії вручення «Золотих глобусів».

Але на прес-конференції перед церемонією журналістів більше цікавила не її думка щодо номінантів на премію, а серія фото актриси для італійської версії журналу L'Officiel. Секрет, як виявилося, в тому, що не деяких знімках Кідман знялася топлес.

Кінодіва вирішила особливо не соромитися

При цьому 57-річна кінозірка прикрила груди руками, що дозволило їй показали накачані біцепси та рельєфні м'язи спини.

РЕКЛАМА
Ще одне відверте фото зірки

Сама Кідман нагадала пресі, що у 2022 році знімалася в образі культуристки для журналу Perfect і, вочевидь, з того часу не втратила фізичні кондиції.

РЕКЛАМА

Також Ніколь розповіла, що приділяє чимало часу та зусиль турботам щодо фізичної форми: практикує йогу, займається у спортзалі, танцює. Актриса багато років дотримується збалансованого харчування, а також їсть багато фруктів, овочів та білкової їжі. Крім того, не вживає вироби з борошна та солодощі. А ще акторка практикує харчування за формулами 80 та 20, де перша цифра — кількість корисних продуктів, а друга — менш корисних.

А душевне здоров'я жінки підтримує вдалий 20-річний шлюб із музикантом Кітом Урбаном.

РЕКЛАМА

Також видала «секрет» своїх довготрималих стосунків.

«Секрет щасливого шлюбу — це подвійний душ та роздільний туалет», — заявила вона, зірвавши шквал аплодисментів присутніх.

Також нагадаємо, що наприкінці минулого року прийомна дочка Тома Круза та Ніколь Кідман вперше за кілька років опублікувала селфі, показавши свою картину.

Фото L'Officiel

272

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Гороскоп на 10 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Козерогам — успішне виконання завдань, Стрільцям — зустріч з колишнім коханням, а Дівам — підказки підсвідомості: гороскоп на 10 лютого

Джамала

Мало кого цікавлять: популярна співачка зізналася у проблемах

Меган Маркл

Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту