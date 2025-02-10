Такому тілу позаздрять навіть студентки: Ніколь Кідман знялася топлес

Актриса Ніколь Кідман, яка нещодавно зіграла в інтимній сцені з бійкою, вперше за п'ять років з'явилася на церемонії вручення «Золотих глобусів».

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Але на прес-конференції перед церемонією журналістів більше цікавила не її думка щодо номінантів на премію, а серія фото актриси для італійської версії журналу L'Officiel. Секрет, як виявилося, в тому, що не деяких знімках Кідман знялася топлес.

Кінодіва вирішила особливо не соромитися

При цьому 57-річна кінозірка прикрила груди руками, що дозволило їй показали накачані біцепси та рельєфні м'язи спини.

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Ще одне відверте фото зірки

Сама Кідман нагадала пресі, що у 2022 році знімалася в образі культуристки для журналу Perfect і, вочевидь, з того часу не втратила фізичні кондиції.

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Також Ніколь розповіла, що приділяє чимало часу та зусиль турботам щодо фізичної форми: практикує йогу, займається у спортзалі, танцює. Актриса багато років дотримується збалансованого харчування, а також їсть багато фруктів, овочів та білкової їжі. Крім того, не вживає вироби з борошна та солодощі. А ще акторка практикує харчування за формулами 80 та 20, де перша цифра — кількість корисних продуктів, а друга — менш корисних.

А душевне здоров'я жінки підтримує вдалий 20-річний шлюб із музикантом Кітом Урбаном.

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Також видала «секрет» своїх довготрималих стосунків.

«Секрет щасливого шлюбу — це подвійний душ та роздільний туалет», — заявила вона, зірвавши шквал аплодисментів присутніх.

Також нагадаємо, що наприкінці минулого року прийомна дочка Тома Круза та Ніколь Кідман вперше за кілька років опублікувала селфі, показавши свою картину.

Фото L'Officiel

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