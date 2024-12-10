Куди поділись «мільйони Тома Круза»: стала відомою ситуація з «трастовим фондом» популярного актора

Схоже, розповідь про те, що 18-річна донька Тома Круза Сурі раптово стала мільйонеркою — не більше, аніж «різдвяна історія», яка зовсім не відповідає дійсності.

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Як відомо, нещодавно відомий британський таблоїд розповсюдив з посиланням на інсайдерів інформацію про те, що Сурі отримала із трастового фонду батька мільйони доларів, а ще велика сума чекає на неї по досягненню 30-літнього віку.

Маленька Сурі з татком

Звичайно, шанувальники Тома зраділи, що він не забуває рідну доньку. Також були у захваті ті, хто співчуває Кеті Холмс та її доньці, хоч та і відмовилась під прізвища «Круз».

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Кеті Холмс зараз

На жаль, днями той же таблоїд Daily Mail розмістив пост Кеті у соціальній мережі, в якому вона у якому привела скріншот статті зі своїми коментарями.

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«Цілком неправильно. Daily Mail, ви можете перестати вигадувати? Досить!» — прокоментувала Холмс матеріал.

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Зазначимо, що Сурі Круз народилася у шлюбі Кеті Холмс та Тома Круза 18 років тому. Як відомо, в 2012-му році Кеті фактично втекла від Тома, забравши маленьку Сурі. Актриса прагнула врятувати дитину від занурення в саєнтологію, на чому категорично наполягав Круз. Актор не приховував, що вчинок дружини став для нього несподіванкою.

Після розлучення батьків Сурі живе з матір'ю, але не спілкується з батьком і, як то кажуть, навіть змінила прізвище.

Проте знаменитий актор надсилав їй солідні аліменти до повноліття, а тепер оплачує навчання у престижному коледжі.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Сурі отримала доступ до свого трастового фонду від 62-річного батька, а також має додатковий фонд від матері.

Після того, як стало зрозумілим, що журналісти занадто довірилась інсайдеру і не перевірили інформацію, люди стали висловлювати Кеті Холмс підтримку, вказуючи, що гроші у житті — не головне. Більш цінним шанувальники вважають те, що Кеті — дуже хороша та хоробра мама, а на жовту пресу не варто зважати.

Нагадаємо, що крім Сурі у Тома Круза є двоє дітей від шлюбу з Ніколь Кідман — донька Ізабелла та син Коннор. Обох їх було офіційно всиновлено.

Фото dailymail.co.uk/

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