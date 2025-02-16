Поки одні українці вираховують дати припинення бойових дій в Україні, інші вже готові відкрити двері своєї оселі великому диву.

А як діяти у перший день нового тижня, 17 лютого, розповіли на сайті Главред з посиланням на ресурс індійських астрологів.

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Овен

Зараз вам варто обмежити свої подорожі, адже ваша увагі і допомога потрібні вашим близьким. Витрати мають бути більш свідомими, адже ваші фінансові ресурси зараз дещо обмежені. А ось відвертість приверне до вас підвищену увагу оточуючих, що піде вам на користь у подальшому.

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Телець

Зверніть увагу на свою фізичну форму. У цьому вам допоможуть фітнес-програми та програми схуднення. Настрій підвищать повідомлення від вашого банку, які підтвердять поліпшення фінансового стану, і ви нарешті здійснти сплату давніх платежів і рахунків. Також радісною новиною для вашої родини і особливо для вас стане довгоочікувана звістка від далекого родича.

Близнюки

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Розслабтеся, нарешті присвятивши час своєму хобі, або ж приділивши час поліпшенню свого житла. За можливості оновіть свій інтер’єр — наприклад, придбайте нові фіранки на кухню. Попри зайнятість, увечері вас може накрити відчай (приводів для цього вистачає), але не дозволяйте собі витрачати час на жаль до себе.

Раки

Інвестиція, зроблена сьогодні, буде прибутковою, але при цьому ви, ймовірно, отримаєте опір з боку партнерів. Увечері проведіть вечір в кінотеатрі або влаштуйте вечерю з близькими. І те, і друге створять для вас розслаблений і чудовий настрій. Ви будете сяяти на світських вечірках завдячуючи вашій дотепності.

Лев

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Успіх вам забезпечать терпіння у поєднанні зі здоровим глуздом і глибоким розумінням поточної ситуації. Уважність до дрібниць незабаром дозволить вам досягти нових висот свого бізнесу. А для студентів це гарний день для складання свого першого резюме або навіть співбесіди.

Діва

Зберігайте спокій, адже для хвилювань зараз немає підстав: ось-ось у вас з'являться нові можливості для заробітку. Також сьогодні очікується несподівана добра новина, пов'язана зі справами спадщини. І не приймайте поспішних рішень, про які потім дуже пошкодуєте.

Терези

Зайві хвилювання сьогодні можуть завдати шкоди вашій нервовій системі. Одружені представниці цього знака Зодіаку, швидше за все, отримають гроші від свекрів, які варто витратити на освіту дітей. Також цього дня ви напевно здобудете додаткові знання, які дадуть вам перевагу у спілкуванні з іншими. А це означає потребу в переоцінці своїх сил та планів на майбутнє.

Скорпіон

Залишите свої негативні думки позаду, оскільки вони діють як магніти, притягуючи лиш те, що вам не потрібно. Підприємці, ймовірно, сьогодні отримають фінансову вигоду. Ваша здатність вміло виконувати роботу вразить тих, хто звик працювати повільно.

Стрілець

Доля може влаштувати перевірку вашої відкритості і толерантності. Дійте обережно, не відмовляйтеся від своїх цінностей і будьте раціональними в кожному рішенні. Витрачаючи гроші на необхідні побутові речі, ви можете зіткнутися з фінансовими труднощами, але це вбереже вас від багатьох неприємностей у майбутньому.

Козеріг

Ваш фінансовий стан залишатиметься міцним, але витрачати надмірні кошти, особливо на непотрібні речі, все ж таки не варто. Для порятунку від важких думок вам слід погуляти просто неба і подихати морозним повітрям. Увечері тепла домашня атмосфера остаточно зніме напругу. Перезавантажтесь, щоб натхенно попрацювати і досягти поставленої мети протягом всього тижня.

Водолій

Грамотно сплануйте свій день, щоб отримати задовільні результати. Не робіть зайвих витрат і взагалі спричинити фінансові втрати. Короткі відвідини родича принесуть відчуття комфорту та розслаблення від щоденного напруженого графіку. Вечір з друзями буде приємним, але уникайте жирної важкої їжі та міцних напоїв.

Риби

Проблеми зі здоров'ям можуть принести дискомфорт. Перш ніж робити будь-які інвестиції, перевірте цю особу. Нехай сімейне напруження не відвертає вашу увагу. Ваша внутрішня сила допоможе вам зробити день чудовим Але вивляйте максимальну обережність у листуванні.

Також радимо ознайомитися з гороскопом від тарологів на 17 лютого.

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