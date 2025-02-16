Доведеться зачекати: відома тарологиня і маг назвали дати припинення бойових дій в Україні

Тарологиня Тетяна Гай, яка заперечувала можливість закінчення війни торік, змінила свою думку, і стверджує, війна ось-ось закінчиться — приблизно в ті дні, що й почалася.

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Тарологиня визнає, що майже відразу після повномасштабного вторгнення військ рф люди почали прогнозувати, коли закінчиться війна, хоча цієї інформації у просторі ще не було. Певно, цим і пояснюється те, що багато екстрасенсів та провидців припускаються помилок, за що піддаються критиці з боку українців.

Сама ж Тетяна не робить ніяких аналітичних висновків, а просто «зчитує» інформацію у Всесвіті.

«Війна — це процес, на який впливають сотні людей, навіть сотні тисяч людей, на який впливають світові держави, світові люди, лідери. Розумієте, дуже багато важелів впливу, що формують процес. І знаєте, коли з'явилося це у просторі? Коли стало можна особисто для мене зчитувати інформацію про те, коли закінчиться війна та бойові дії? А я вам скажу. У листопаді», — пояснює Тетяна Гай.

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А в грудні, за її словами, їй дуже чітко стало зрозумілим, що бойові дії закінчаться десь у тих же днях, коли почалися, тобто у кінці лютого чи в перший тиждень березня.

Своєю чергою, чоловік, який називає себе магом Веліаром, не погоджуються з пані Гай. Він навіть зробив розклад на картах Таро, щоб дізнатися, чи можливий мир на початку березня або на Великдень.

За його словами, війна рухається до завершення, але це ще не мир.

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«Мира на Великдень не буде. Можливе, тільки перемир'я. Вони (росіяни — авт.) будуть призивати до війська ще людей», — зазначив Веліар.

За словами мага, українці можуть чекати на перемир'я в плані зупинення бойових дій.

«Карта показує, що мир буде близько, його готують, але до Великодня вирішити всі питання не встигнуть. Скоріш за все, за найоптимістичнішими сценаріями, мир буде у травні або у червні 2025 року», — стверджує маг.

Він також зупинився на питанні мобілізації, яке хвилює українців.

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Нагадаємо, високопосадовці США, які спілкувалися з українськими представниками влади щодо закінчення війни в Україні, неодноразово наголошували, що Україні доведеться забути про НАТО й поступитися росії частиною територій.

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