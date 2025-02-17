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Спорт

Багаторазовий чемпіон «Дакара» погодився на ампутацію ноги (відео)

9:55 17 лютого 2025
Матьє Бомель

Чотириразовий переможець ралі «Дакар», 49-річний французький штурман Матьє Бомель повідомив у соціальній мережі, що погодився на ампутацію ноги після жахливої ДТП, в якій він серйозно постраждав наприкінці січня. Раніше відомий мотогонщик помер після страшної аварії на «Дакарі».

«Як ви знаєте, кілька тижнів тому я потрапив у погану ситуацію на узбіччі дороги. Автомобіль врізався в інший автомобіль, який, на жаль, врізався в мене, — розповів Матьє Бонель. — Мене доправили до лікарні. Зараз я все ще тут, але тепер, через 17 днів, я можу сказати вам, що, звичайно, почуваюся набагато краще, але я прийняв одне важливе рішення в моєму житті відрізати собі праву ногу.

Тож у мене буде нова, повністю карбонова система на моїй новій нозі, але, на жаль, це буде не моя рідна нога. І мені зробили три різні операції, щоб спробувати виправити мою ліву ногу, яка в майбутньому має бути в порядку, тому я старанно працюю, щоби все було добре".

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