Відомий мотогонщик помер після страшної аварії на ралі «Дакар» (відео)

Знамениті перегони «Дакар», на яких свого часу загинув французький мотогонщик П'єр Шерпен, затьмарені черговою трагедією. Через тиждень після страшної аварії в Саудівській Аравії в лікарні помер 45-річний іспанський мотогонщик Карлес Фалькон.

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Трагедія сталася незадовго до фінішу другого етапу перегонів, коли гонщик після моторошного падіння зламав ключицю, п'ять ребер і хребець. З набряком мозку іспанця доправили в лікарню і ввели в стан штучної коми.

Фалькона виявив на трасі інший гонщик Олександр Азенайс, який намагався реанімувати іспанця до прибуття медиків. Фалькона вертольотом доправили до лікарні Ер-Ріяда. Однак напередодні його команда повідомила, що Карлес Фалькон помер.

«Карлес покинув нас. У лікарні підтвердили, що він помер від зупинки серцево-легеневої діяльності внаслідок пошкодження нервової системи, — написала соцмережі його команда TwinTrail. — Йому подобалося кататися на мотоциклі, і ми завжди пам'ятатимемо його посмішку та щастя, яке він дарував іншим. Він насолоджувався життям, особливо мотоциклами, і пішов від нас, коли здійснював свою мрію — перегони в Дакарі».

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Відомо, що Фалькон працював IT-шником і гідом, але весь свій вільний час присвячував мотоциклам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер ексчемпіон «Дакара», який розбився на трасі.

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