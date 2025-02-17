Головне правило гастрономії: куштуйте страву, яку готуєте. І що більше, то краще, щоб довести смак до досконалості. Головне правило моди: дивіться на себе у дзеркало, доводячи до досконалості свій образ. Як тут не згадати слова Коко Шанель, яка радила, обираючи прикраси, зняти ту, яку одягли останньою. Дзеркало справді може стати чудовим порадником. Згадаймо також слова легендарного дизайнера Юбера де Живанші, який казав, що зачіска — останній штрих, що показує, чи знає жінка себе. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про образи жінок перед дзеркалом у творчому доробку українських митців-фарфористів.

«Дзеркало — свідок усіх змін, що трапляються з нами»

— Ми, жінки, обожнюємо дзеркала, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Я думаю, що кожна з нас має свою історію стосунків з ними, різні періоди та етапи цих взаємин. Дзеркало — свідок усіх змін, що трапляються з нами. Воно знає чимало наших таємниць. А ще дзеркала стимулюють нас мати кращий вигляд. Як говорила легендарна Коко Шанель: «У двадцять років жінка має обличчя, яке їй дала природа, у тридцять — те, яке вона зробила сама, а в п’ятдесят обличчя треба заслужити». А ще одна з її знаменитих фраз: «Не буває негарних жінок, бувають ліниві».

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— Зображення жінки перед дзеркалом було здавна однією з популярних тем у мистецтві. Серед всесвітньо відомих шедеврів — «Венера із дзеркалом» Тіціана та «Дівчина перед дзеркалом» Пабло Пікассо. Дуже популярна ця тема в європейському фарфорі.

— Тему жіночих стосунків із дзеркалами не обійшли у своїй творчості також українські фарфористи. Одна з дуже колоритних робіт — композиція Василя Мусієнка «Біля дзеркала», створена у 1990 році на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі (фото у заголовку). Вона — гімн жіночій красі. Сьогодні робота зберігається у Національному музеї декоративного мистецтва України.

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— Хто ще з українських митців має витвори на цю тему у своєму творчому доробку?

— Легендарна Оксана Жникруп. Її робота, створена у 1961 році на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, називається «Біля дзеркала». Самого дзеркала ми не бачимо. Воно уявне. Та як точно передано рухи та міміку молодої жінки, яка наводить красу перед дзеркалом. Зверніть увагу на лаконічність та водночас виразність засобів, за допомогою яких втілено образ. Ніжне без зайвого декору плаття, яскрава помада, золоті черевички — все це створює вишуканий образ.

О. Жникруп. «Біля дзеркала». Київський ЕКХЗ. 1961

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Перед умовним дзеркалом відбувається дійство також у композиції «Кравчиня», — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Так назвала свою статуетку, створену у 1960 році, відома українська фарфористка Ольга Рапай. Розписала роботу її колега та подруга Оксана Жникруп. Мисткині мали чимало спільних захоплень. Це й музика, і театр, і кіно… А ще любили гарно одягатись. Сьогодні тільки старше покоління пам'ятає, що придбання модного вбрання було у ті часи подією. Багато хто з жінок шив вбрання у кравчинь. Книги та журнали, присвячені рукоділлю, мали серед модниць величезну популярність. Ольга Рапай та Оксана Жникруп невтомно експериментували з фасонами. У цій роботі, до речі, ми бачимо, якою була жіноча мода у 1960 роки. Порцелянові статуетки можуть розповісти нам чимало цікавого, якщо будемо уважні до деталей.

О. Рапай, О. Жникруп. «Кравчиня». КЕКХЗ. 1960

«Балерини часто надихали та надихають митців на втілення їхніх образів у живописі та скульптурі»

— Дуже колоритна робота!

— А от ще одна цікава статуетка. У скульптурній композиції «Перед спектаклем» Оксана Жникруп зображає артисток у концертному вбранні, одна з них тримає дзеркало, інша — наносить останні штрихи до зачіски перед виходом на сцену. Поряд з жінками бачимо вазу з трояндами, які є символом краси.

О. Жникруп. «Перед спектаклем». КЕКХЗ. 1986

Балерини часто надихали митців на втілення їхніх образів у живописі та скульптурі. З початку двадцятого століття цей образ набув великої популярності у порцеляні. Серед робіт Оксани Жникруп дуже яскраві композиції, в яких балерини чепуряться перед дзеркалом. У балерин чудовий натхненний настрій. Вони в очікуванні моменту, коли вийдуть на сцену. Балерина з люстерком замріяна. Про що думає ця юна дівчина, ми можемо лише здогадуватись. Можливо, про те, як стане знаменитою…

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О. Жникруп, «Балерина». КЕКХЗ. 1973

О. Жникруп. "Балерина з люстерком". КЕКХЗ. 1973

«Одрі Хепберн відзначала, що елегантність — єдина мода, яка не минає»

— Як витончено передано цей стан натхнення!

— І ми, поціновувачі цих робіт, теж отримуємо імпульс натхнення, милуючись роботами. До речі, чимало дівчаток у 1960−1970 роки мріяли стати саме балеринами. Можливо, й у вашій оселі є статуетка балерини, яка була одним з романтичних символів минулих часів? Якщо так, чи знаєте ви історію цієї роботи? Хто її автор? На якій мануфактурі створена статуетка? І сьогодні порцелянові фігурки балерин випускаються провідними брендами світу. Такі речі вважаються чудовим подарунком, а також служать окрасою інтер’єру. Та й вінтажні роботи стануть чудовим акцентом у вашому сучасному домі.

— Жінка перед дзеркалом — одна з вічних тем у мистецтві. Адже жінки у всі часи прагнули бути гарними. Так залишається й сьогодні.

— Дійсно. Змінюються еталони краси, та бажання жінки бути гарною залишається незмінним. Хоча й основні критерії оцінки краси теж незмінні — скажімо, попри час, актуальною залишається елегантність. Знаменитий модельєр Крістіан Діор говорив: «Елегантність — у доглянутості. Найкращий одяг, найдорожчі прикраси та косметика не варті нічого, якщо ви не доглядаєте себе». А Одрі Хепберн відзначала, що елегантність — єдина мода, яка не минає. Ці афоризми знову ж таки мотивують жінок звернутися до дзеркала, оцінити свій зовнішній вигляд та удосконалити його.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про порцелянові роботи на тему джазу у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. Мусієнко. «Біля дзеркала». Київський ЕКХЗ. 1990. НМДМУ

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