У принца Вільяма все вийшло: як майбутньому королю вдалося з’явитися на премії BAFTA

Повідомлення про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не будуть присутніми на врученні кінопремії BAFTA засмутило багатьох британців, адже цю премію вважають конкурентом «Оскара», і багато в чому вона виграє завдяки присутності на церемонії членів королівської родини.

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До того ж Вільям є президентом BAFTA і постійно піклується про збільшення її популярності. Втім, майбутній король знайшов гарний вихід із ситуації, пишуть британські ЗМІ.

Передбачаючи ускладнення через свою відсутність, старший син Чарльза III заздалегідь записав відеозвернення до глядачів і учасників дійства, яке на церемонії запустили за допомогою спеціального обладнання у тримірному вимірі.

«Як президент BAFTA, я радий відсвяткувати 20-річчя премії „Вихідна зірка“, яка вручається на честь директора з кастингу Мері Селвей. Судячи з міжнародного успіху попередніх номінантів та лауреатів цієї премії, я впевнений, що у найближчі 20 років і надалі ми побачимо ще більше їхніх робіт», — сказав принц.

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Також Вільям привітав на сцені попередніх лауреатів Джеймса МакЕвоя та Летицію Райт та побажав глядачам приємного вечора.

Глядачі зустріли його слова шквалом оплесків, адже принц знайшов спосіб відвідати церемонію, хоч і за допомогою лазерного проектора.

Зазначимо, що раніше принц і принцеса Уельські дбали про те, щоб у їхньому розкладі був вільний час для того, щоб пройтися червоною килимовою доріжкою на гламурному врученні нагород. Кейт завжди сяяла поряд з Вільямом, але минулого року він прийшов на шоу один, оскільки Кейт взяла перерву у громадській діяльності через проблеми зі здоров'ям.

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Цього року Кенсінгтонський палац підтвердив, що ні Вільям, ні Кейт не будуть присутніми на церемонії BAFTA, яка припадає на канікули у їхніх дітей. Королівське подружжя часто відволікається від своїх обов'язків, коли їхні діти принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї відпочивають від занять.

Цього року Вільям і Кейт з дітьми скористалися шкільними канікулами для того, щоб насолодитися сонячним відпочинком на ексклюзивному розкішному карибському острові Мюстік, де вони найчастіше зупиняються в одній і тій же закритій віллі. Острів належить приватній компанії, і на ньому немає готелів, а це означає, що відвідувачі повинні володіти там віллою або отримати запрошення зупинитись у ній.

Нагадаємо, раніше Вільям та Кейт оригінально привітали британців з Днем святого Валентина, використавши кадр з фільму, який був записаний на честь видужання принцеси від раку.

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