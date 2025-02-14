Любов переможе: принц і принцеса Уельські оригінально привітали шанувальників з Днем закоханих

Сьогодні, 14 лютого багато людей вітають коханих, рідних та близьких людей з Днем святого Валентина. Не змогли залишитись осторонь тренду і Кейт Міддлтон та принц Вільям.

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У своєму акаунті в соціальній мережі вони привітали шанувальників червоним сердечком, яке символізує кохання, а також розмістили кадр з відеоролика, який зняли у вересні, коли Кейт повідомила про одужання від хвороби.

Як відомо, відео було знято в лісі біля їхнього будинку в Норфолку. На кадрі принцеса Кейт усміхається, коли її чоловік принц Вільям цілує її в щоку. Пальці чоловіка і жінки переплетені, а самі вони сидять на чарівній лісовій галявині.

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А ось і весь ролик повністю.

На думку шанувальників, сердечко і відео після одужання повинно доносити меседж про те, що кохання переможе навіть страшні хвороби, коли у людини поруч є ті, хто її по-справжньому любить.

Шанувальники з ентузіазмом відреагували на пост у соціальній мережі, поставивши багато лайків-сердечок.

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Нагадаємо, напередодні свята принцеса Уельська у в'язниці відвідала відділення матері та дитини, де поспілкувалася з молодими мамами, які відбувають покарання.

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