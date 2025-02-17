Рідкісний випадок: чому принц Вільям і Кейт Міддлтон пропустили церемонію вручення премії BAFTA

Принц Вільям, як президент Британської академії телебачення та кіномистецтва, мав би брати участь у щорічній церемонії вручення кінопремій BAFTA у Лондоні, проте і він сам, і його дружина Кейт Міддлтон були далеко від «Туманного Альбіону». Слід зазначити, що однією з премій — за найкращу малометражку — було відзначено фільм «Камінь, ножиці, папір» про війну в Україні.

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У той час, як у Лондоні проходила «репетиція «Оскара», як часто називають цю премію, принц із родиною знаходився на приватному острові Мюстик у Карибському морі, пише dailymail.co.uk. Нинішня поїздка — вже друга за останні місяці. Перед цим герцог та герцогині Уельські відпочивали на гірськолижному курорті.

Цей острів вважається улюбленим місцем відпочинку знаменитостей. Не виключено, що зараз там перебуває й мати герцогині — Керол Міддлтон, яка нещодавно відзначила своє 70-річчя.

Видання пише, що журналістам заборонено доступ на острів і що відпочити там мають право лише ті, хто має на території Мюстика віллу або отримав спеціальне запрошення. Зауважується, що на острові є тільки один бар, Basil's, де серед клієнтів були Мік Джаггер, Деніел Крейг, Ноель Галлахер і Кейт Мосс.

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Нагадаємо, що нещодавно інший британський принц привітав учасників «Ігор нескорених» у Канаді. Принц Гаррі є співзасновником цього щорічного заходу. Цього року у Ванкувері він поспілкувався із членами української команди.

Фото зі сторінки герцога та герцогині Уельських у соцмережах

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