41.32 / 41.86 43.34 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Рідкісний випадок: чому принц Вільям і Кейт Міддлтон пропустили церемонію вручення премії BAFTA

13:09 17 лютого 2025
Герцог та герцогиня Уельські вирушили у відпустку на приватний острів. Фото з Instagram

Принц Вільям, як президент Британської академії телебачення та кіномистецтва, мав би брати участь у щорічній церемонії вручення кінопремій BAFTA у Лондоні, проте і він сам, і його дружина Кейт Міддлтон були далеко від «Туманного Альбіону». Слід зазначити, що однією з премій — за найкращу малометражку — було відзначено фільм «Камінь, ножиці, папір» про війну в Україні.

У той час, як у Лондоні проходила «репетиція «Оскара», як часто називають цю премію, принц із родиною знаходився на приватному острові Мюстик у Карибському морі, пише dailymail.co.uk. Нинішня поїздка — вже друга за останні місяці. Перед цим герцог та герцогині Уельські відпочивали на гірськолижному курорті.

Цей острів вважається улюбленим місцем відпочинку знаменитостей. Не виключено, що зараз там перебуває й мати герцогині — Керол Міддлтон, яка нещодавно відзначила своє 70-річчя.

Видання пише, що журналістам заборонено доступ на острів і що відпочити там мають право лише ті, хто має на території Мюстика віллу або отримав спеціальне запрошення. Зауважується, що на острові є тільки один бар, Basil's, де серед клієнтів були Мік Джаггер, Деніел Крейг, Ноель Галлахер і Кейт Мосс.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно інший британський принц привітав учасників «Ігор нескорених» у Канаді. Принц Гаррі є співзасновником цього щорічного заходу. Цього року у Ванкувері він поспілкувався із членами української команди.

Фото зі сторінки герцога та герцогині Уельських у соцмережах

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порівняно з січнем минулого року ціни на комунальні послуги зросли, фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Фінансовий гороскоп на 17-23 лютого. Фото Pixabay

Близнюкам не потрібно розпочинати нові проекти, а Терезам доведеться зробити непростий вибір: фінансовий гороскоп на тиждень 17 — 23 лютого

принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє фото Меган Маркл розлютило суспільство та створило проблеми для принца Гаррі

Проїзд заборонено у природоохоронній зоні, фото https://www.facebook.com/

Рада ухвалила нову заборону для водіїв: за що тепер можна отримати до 10 тисяч грн штрафу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту