Падають… і знову встають: завершилися зйомки проєкту, який зазнав руйнувань від російської ракетної атаки

Завершилися зйомки пʼятнадцятого сезону проєкту «МастерШеф». Нагадаємо, за декілька тижнів до його старту, під час чергової масованої ракетної атаки росії по Україні було знищено знімальний павільйон кулінарного шоу. Новий сезон проходив у заново побудованій локації. Судді ювілейного проєкту залишилися незмінними — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

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Фото з Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

«15 сезон тільки розпочався, а вже змінює життя, — зауважив напередодні премʼєри Ектор Хіменес-Браво. — Щоразу, коли ми стаємо перед камерами, я розумію: це реаліті саме про віру в себе, про боротьбу, про мрії, які здаються недосяжними… аж поки ти не зробиш перший крок. Але знаєте що? Сильні духом не здаються. Вони ростуть. Вони перемагають. І я вже бачу, що попереду — щось неймовірне».

За словами Володимира Ярославського, новий павільйон дав нові можливості.

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«Щодня тут кипить боротьба, — зауважив шеф-кухар. - Я бачу, як учасники ризикують, помиляються, падають… і знову встають. І знаєте що? Це нереально захоплює!»

На своїх сторінках у соціальних мережах судді проєкту виклали світлини зі зйомок у новому павільйоні та на виїздних локаціях. Одна з них — парк Тараса Шевченка у самому центрі Києва.

Фото з Інстаграм Володимира Ярославського

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«В наш рідний дім, в якому відбувалось усе наше кулінарне життя, прилетіла ворожа ракета, — згадала Ольга Мартиновська. — Нова локація, але та незмінна атмосфера залишилась з нами. Адже „МастерШеф“ — це люди, які його створюють, пристрасть до кулінарії, боротьба за мрію та незабутні шедеври».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 14-го сезону «МастерШеф» розповіла про виклики під час великої війни.

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