В один момент: ракетна атака росіян зруйнувала знімальний павільйон «МастерШеф»

Вранці, 13 листопада 2024 року, внаслідок чергового ворожого обстрілу росіянами столиці України зазнав значних пошкоджень павільйон проєкту «МастерШеф». Відомо, що через декілька днів саме тут мали розпочатися зйомки 15-го сезону популярного кулінарного шоу. На щастя, на момент удару павільйон був порожнім, і ніхто з людей не постраждав.

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Нагадаємо, за час повномасштабної війни каналом СТБ було відзнято чотири нових сезони «МастерШеф». Проєкт вироблявся з дотриманням всіх безпекових правил, були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами.

Керівництво проєкту вже шукає рішення для якнайшвидшого відновлення можливостей виробництва, обіцяючи, що 15-й сезон «МастерШеф» обов’язково відбудеться.

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«На цьому знімальному майданчику було різне: сльози, щастя, розчарування, надії, дружба, неймовірна команда, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво. — Цей майданчик — мій другий дім.

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Як зараз памʼятаю, коли вперше прийшов сюди. Це було 15 років тому…

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Я бачив на власні очі, як будують павільйон, як роблять декорації, як росте команда, як тисячі талантів втілюють СВОЮ МРІЮ В ЖИТТЯ.

І в один момент все руйнується.

За декілька днів ми мали б почати зйомку нового сезону Мастер Шеф — це 120 людей знімальної групи та 100 учасників…

На щастя, сьогодні там було пусто, і ніхто не постраждав. Впевнений, що ми все відбудуємо, все відновимо. 15 сезон точно буде відзнятий.

Бо ми українці, і нас не зламати НІКОЛИ".

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво вразив потужним зізнанням.

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