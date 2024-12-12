Це шедевр: стартували зйомки ювілейного сезону популярного проєкту

Стартували зйомки пʼятнадцятого сезону популярного кулінарного проєкту «МастерШеф». Про це на своїх сторінках у соціальних мережах оголосили його постійні судді — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Нагадаємо, після чергового ракетного обстрілу столиці України росіянами був зруйнований знімальний павільйон проєкту. Продюсери шоу пообіцяли, що це не завадить запуску 15-го сезону з нової студії.

ВІДЕО ДНЯ

Ольга Мартиновська виклала у соцмережу кумедне відео за мотивами найбільш відомих сцен популярного фільму «Один вдома», де головні ролі виконують самі судді. Ектор та Володимир — роль Кевіна, а Ольга — мами маленького розбишаки.

РЕКЛАМА

«Ааааа, — підписала відео Ольга. — Ми починаємо зйомки ювілейного 15-го сезону МастерШеф. На новій кухні! Ми стривожені з хлопцями».

РЕКЛАМА

Шанувальники відреагували на відео та почуття гумору всіх суддів кулінарного шоу.

«Ну це шедевр, — відреагували у коментарях. — Три оскари в студію».

РЕКЛАМА

«Новий фільм «Сам майстер шеф удома», — запропонували назву шанувальники.

«Так і думала що саме ця сцена буде, — поділилися думками. — Супер виконано. Чекаємо нову серію».

Нагадаємо, раніше колишня суддя «МастерШеф» Ліза Глинська повідомила, що очікує на народження дитини.

85

Читайте нас у Facebook