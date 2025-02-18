До вечора чекайте на гарні новини: кому карти Таро обіцяють привід для радості у вівторок, 18 лютого

Астрологи прогнозують, що сьогодні, 18 лютого, на українців чекають цікаві знайомства та нові горизонти у діяльності. Своєю чергою, розклади на картах Таро показують, що у житті представників чотирьох знаків Зодіаку сьогодні можуть відбутися дуже приємні зміни. Про це пише Styler з посиланням на Your Tango.

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Близнюки

Карти Таро обіцяють вам вдалий день. Сьогодні вам точно варто прислухатися до своєї інтуїції, адже ви можете зіткнутися з ситуацією, яка спершу здасться незначною, але згодом призведе до великих змін. Найімовірніше, на вашому шляху з'явиться новий знайомий, завдяки якому ви інакше подивитеся на цей світ.

Водолій

Всесвіт вирішив вас здивувати, проте тільки приємно. Події можуть розвиватися настільки стрімко, що у вас запаморочиться голова. Можливо, саме 18 лютого ви отримаєте пропозицію, від якої важко відмовитися. І не варто — прийміть цей подарунок і не відмовляйтеся від свого щастя.

Діва

Ви звикли тримати все під контролем, але карти Таро радять вам зменшити оберти. У вівторок вам варто дозволити обставинам порушити ваші плани, адже ви все одно не зможете це зупинити. Всесвіт готує для вас грандіозні зміни, не відмовляйтеся від рідкісних можливостей і не бійтеся пробувати щось нове.

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Скорпіон

Цей день принесе вам щось несподіване, але дуже важливе. Можливо, це буде шанс розірвати старі зв'язки та спалити всі мости. Ви зможете знайти вихід зі складної ситуації, над якою ви давно мізкували. Карти Таро кажуть, що вам час рухатися вперед і не триматися за минуле.

Нагадаємо, що відома тарологиня Тетяна Гай та маг Веліар зробили прогнози щодо того, коли очікувати припинення бойових дій в Україні. При цьому вони, що цікаво, вказали різні терміни.

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