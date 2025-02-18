Деяким знакам зодіаку карти Таро обіцяють привід для радості у вівторок, 18 лютого.

А що чекає на всіх представників зодіакального кола у середу, 19 лютого, йдеться у Таро-прогнозі на сайті з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — Паж Мечів

Овни матимуть певну емоційну нестабільність. Можливо, вони втратили мотивацію. Карти радять розібратися у своїх справжніх бажаннях та не зациклюватись на невдачах.

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ТЕЛЕЦЬ — Двійка Денаріїв

Тельцям необхідно зберігати баланс у різних сферах життя. Можливі непорозуміння на роботі чи спілкуванні з близькими. Можлива поява непередбачених витрат. Важливо зберігати гнучкість та намагатися згладжувати конфлікти.

БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків

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Близнюки можуть зіткнутися з нерозумінням. Можлива поява спокуси ухвалити рішення, не подумавши про наслідки. Карти радять не давати порожніх обіцянок та мати холодну голову.

РАК — Туз Мечів

Ракам день може дати довгоочікувані результати у справах, які потребують розумових зусиль. Однак не варто покладатися лише на везіння. Вам доведеться активно діяти та тримати ситуацію під контролем.

ЛЕВ — Дама Жезлів

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Левам день може принести несподівані перешкоди. Будьте готові вийти з зони комфорту та проявити лідерські якості. Ваш оптимізм та рішучість допоможуть знайти нестандартне рішення.

ДІВА — Четвірка Жезлів

Діви мають позитивний день, сприятливий для зміцнення стосунків, спілкування з близькими та створення затишку. У професійній сфері також очікується стабільність.

ТЕРЕЗИ — Дев'ятка Жезлів

У Терезів день розбіжностей. Але не будьте надто самокритичними. Намагайтеся не зациклюватися на недоліках і дозвольте собі насолодитися результатами своїх зусиль.

СКОРПІОН — Маг

Скорпіони мають сприятливий день для нових починань. Важливо проявити ініціативу та використовувати свої здібності на повну, не боятися відповідальності, щоб досягти успіху.

СТРІЛЕЦЬ — Сімка Мечів

Стрільцям карти радять переглянути свою стратегію, особливо у професійній сфері. Можливі несподівані ситуації, які змусять вас виявити гнучкість.

КОЗОРІГ — Паж Денаріїв

Козороги відчують натхнення для нових звершень та пошуку додаткових джерел доходу чи підвищення кваліфікації. Карти радять бути відкритими до навчання та не боятися нових завдань.

ВОДОЛІЙ — Самітник

Водоліям знадобиться усамітнення, щоб відпочити від суєти та спілкування. Це слушний час для роздумів, планування та роботи над внутрішніми установками.

РИБИ — Місяць

У Риб день буде пов'язаний із емоційною нестабільністю. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, в якій складно буде зрозуміти справжні мотиви оточення. Не варто приймати рішення, ґрунтуючись лише на емоціях. Прислухайтеся до своєї інтуїції та залишайтеся реалістами.

А що чекає на знаки зодіаку у фінансовому плані цього тижня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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